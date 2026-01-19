Calcio, ottava meraviglia per l’Atletico Siracusa: tre gol in trasferta al Villaggio Sant’Agata

Marcia inarrestabile. L’Atletico Siracusa sa solo vincere. Ottava meraviglia per gli aretusei che, ieri pomeriggio, hanno espugnato il campo del Villaggio Sant’Agata, battendo 3-1 la formazione catanese nella quattordicesima giornata del campionato di Seconda Categoria. Ora sono da soli al secondo posto in classifica a quota 29 punti, a tre sole lunghezze dal Club Real Sicilia, che ha pareggiato in casa con il Cus Catania. A bucare la porta avversaria Marino, Bordonali (con uno splendido pallonetto sull’uscita del portiere) e Gregorini, che era subentrato proprio al secondo marcatore. Tre delle tante frecce all’arco di una compagine che esprime un gioco da categoria superiore grazie alle qualità dei singoli e all’ottima organizzazione di un gruppo guidato con bravura ed esperienza dal duo Regina-Colombo.

“Bella vittoria, ottenuta su un campo difficile e contro una squadra ostica – commenta il tecnico Roberto Regina – I miei giocatori sono stati bravi nella gestione della gara. Sono soddisfatto per come abbiamo interpretato il match. Siamo stati superlativi in tutti i reparti, dalla difesa all’attacco, passando per un centrocampo semplicemente eccezionale. Complimenti a tutti per questa vittoria fortemente voluta, che ci permette di andare da soli al secondo posto in classifica”. Se i direttori d’orchestra sono proprio i due allenatori (tra i quali esiste un grande feeling), chi esegue le note sono calciatori che ben si adattano ai loro principi di gioco, dimostrando, quando necessario, spirito di sacrificio. “Abbiamo la fortuna di avere ragazzi che ascoltano ed eseguono – conclude Regina – e i risultati ci stanno dando ragione. Siamo una squadra quasi completa in ogni reparto. Avanti così, consapevoli che la strada è ancora lunga ma che nessun traguardo può esserci precluso”.

Grande soddisfazione anche da parte del presidente Enrico Abbruzzo: “Ragazzi encomiabili – dice – complimenti a loro e allo staff tecnico per questa importante vittoria e per l’ottimo percorso. Dobbiamo continuare così, consapevoli delle nostre qualità ma rimanendo con i piedi per terra. Ci saranno altre battaglie da vincere e sono sicuro che, con questo spirito e questa voglia, possiamo fare grandi cose”.

Sabato prossimo alle 18 a Cassibile l’Atletico Siracusa riceverà lo Scicli Bruffalori, già battuto all’andata. Un eventuale successo consentirebbe agli aretusei di presentarsi nelle migliori condizioni possibili al big-match del 31 gennaio sul campo del Club Real Sicilia.