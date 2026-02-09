Calcio, pari in extremis per il Melilli

Un Melilli non brillante come nelle ultime prestazioni, riesce quasi allo scadere a pareggiare una partita messa in salita, contro un buon Acquedolcese.
Inizio gara con le due squadre che si studiano, ma sin dall’inizio l’atteggiamento degli ospiti sembra più cattivo e aggressivo dei locali, infatti al 17’ minuto su un traversone Vaina porta in vantaggio l’Acquedolcese. Il Melilli cerca da subito di raddrizzare la gara ma prima Diouf di testa manda fuori e dopo Lo Giudice toccato da dietro a tu per tu con Commisso, fallisce l’occasione per pareggiare, per l’arbitro di Ivrea tutto regolare, anche il tocco di mano in area su traversone di Mangiameli. Si va al riposo con gli ospiti in vantaggio. Nel secondo tempo, Melilli in cerca del pareggio ed ospiti che di difendono per bene, al 30’ Diouf manca per un soffio il tapin vincente, ma al 44’ Mangiameli da fuori area tira, la palla viene toccata da un difensore ospite, ma sulla ribattuta Lo Giudice insacca per l’1-1 finale, che regala un pareggio alla squadra di Mister Violante.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni