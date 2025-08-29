Calcio, per il Siracusa doppio colpo di mercato: arrivano Molina e Krastev

Il Siracusa rafforza la rosa con due nuovi innesti di rilievo. La società azzurra ha ufficializzato l’arrivo di Juan Ignacio Molina, attaccante argentino classe ’97, e di Dimo Krastev, difensore bulgaro classe 2003.

Molina, reduce dall’ultima stagione disputata tra Spal e Vis Pesaro in Serie C, è già in città e si è subito messo a disposizione di mister Turati in vista dei prossimi impegni ufficiali. Attaccante duttile, con esperienze nel calcio professionistico italiano, rappresenta un rinforzo importante per il reparto offensivo.





Krastev arriva invece in prestito dalla Fiorentina. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Ternana in Serie C, dopo precedenti esperienze in Serie B con Catanzaro e Feralpisalò. Giocatore giovane ma con già un buon bagaglio di esperienza, si è unito al gruppo squadra e sarà anch’egli subito a disposizione del tecnico siracusano.

Con questi due innesti il Siracusa dimostra di voler alzare il livello tecnico e garantire solidità ed equilibrio a una rosa che si prepara ad affrontare una stagione intensa e ricca di aspettative.