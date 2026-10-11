Calcio, per l’Atletico Siracusa pari e rimpianti a Motta Sant’Anastasia

Sport · Prima Categoria

Pari e rimpianti. L’Atletico Siracusa sciupa tanto e, alla fine, deve accontentarsi di un punto a Motta Sant’Anastasia. La supremazia territoriale nel primo tempo è netta, ma produce una sola rete, quella realizzata da Miraglia. Prima e dopo, numerose altre opportunità non sfruttate da una squadra che ha schiacciato per lunghi tratti gli avversari nella propria metà campo. Il rammarico più grande è proprio quello di non aver chiuso il primo tempo con almeno due reti di vantaggio, tenendo aperto il risultato e dando la possibilità ai padroni di casa di pervenire al pari.

Regina deve fare a meno dell’infortunato Quarto e piazza Miraglia alle spalle di Carrabino, con capitan Ruiz a dettare i tempi in mezzo al campo nel 3-5-2. La prima clamorosa chance capita a Giannetto che, all’8’, calcia in diagonale e un difensore respinge sulla linea Al 13’ Miraglia cerca la porta da fuori area, ma la conclusione risulta centrale e il portiere intercetta la sfera senza difficoltà. Il gol arriva al 16’. Ruiz, su corner, pennella per Miraglia, che salta e manda la sfera in fondo alla rete. Il primo tentativo dei padroni di casa è di Lavenia, conclusione sopra la traversa. Al 41’ Carrabino libera al tiro Miraglia che, però, non inquadra la porta. Poco dopo, angolo di Ruiz per Carrabino che, di testa, manda alto. II portiere dell’Atletico Siracusa Chalbi si sporca i guanti solo nel recupero quando smanaccia sopra la traversa un tiro di Salluzzo.

Nella ripresa la partita cambia. L’’Atletico Siracusa rientra con uno spirito meno combattivo, lasciando l’iniziativa agli avversari che, al quarto d’ora, trovano il pari con Principato, bravo nel tap-in ravvicinato dopo la botta precedente di Lavenia respinta da Chalbi. L’estremo ospite deve intervenire al 22’ sul diagonale di Di Mauro, ma l’occasione più clamorosa della ripresa la sciupa Carrabino al 24’, quando si libera bene in area ma poi tira addosso al portiere in uscita.

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Prima del fischio finale Mitaj per i locali tira alto di poco da buona posizione. L’arbitro manda tutti negli spogliatoi proprio mentre gli ospiti si apprestano a battere una punizione dalla tre quarti, mandando su tutte le furie tecnico e giocatori siracusani che protestano con veemenza. Finisce con un po’ di tensione, ma l’Atletico deve recriminare soprattutto per non essere stata cinica in zona gol.