Calcio Prima Categoria, l’Atletico Siracusa cala il poker nel big match

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Poker di reti al Misterbianco e Atletico Siracusa in vetta alla classifica insieme con l’Atletico Catania. Terza vittoria casalinga consecutiva per la squadra aretusea che, al “Nicola De Simone” si impone 4-2 nel big match della sesta giornata di Prima Categoria con la Nbi Misterbianco e si porta a 13 punti in graduatoria generale.

Partenza a razzo dei padroni di casa che, al 10’, sbloccano il risultato con Quarto e 12 minuti dopo raddoppiano con Latina, maggiorenne da appena due giorni. Per lui non poteva esserci modo migliore per festeggiare il suo diciottesimo compleanno. Corona così con un gol una prestazione positiva, dimostrando di essersi integrato bene nel gruppo. La formazione ospite reagisce e accorcia le distanze ma, prima dell’intervallo, Miraglia le ristabilisce con un gran gol.

L’estroso attaccante prende palla a centrocampo, supera avversari come birilli e si presenta solo davanti al portiere, mettendo in rete il pallone del 3-1.

L’Atletico Siracusa chiude i conti a metà ripresa con la rete di Quarto. Poi gestisce la gara, allentando leggermente la tensione e subendo la seconda rete avversaria a pochi minuti dalla fine. “Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi – dice il tecnico Roberto Regina – I progressi della squadra sono notevoli e i risultati confermano la bontà del nostro lavoro. Stiamo crescendo nel gioco corale e nell’amalgama di gruppo. Se continuiamo così, possiamo dire la nostra in questo campionato”.

Per il direttore generale Santo Motta, “la squadra è entrata in campo con grande determinazione e voglia di sbloccare il risultato. Siamo stati superiori in tutti i reparti del campo – prosegue il dirigente aretuseo – sciorinando un gioco bello ed efficace. Mi è piaciuta la reazione della squadra dopo che, sul 2-0 a nostro favore, il Misterbianco aveva accorciato le distanze. Siamo stati bravi a chiudere la partita nel secondo tempo, regalandoci un finale di gara tranquillo, anche se poi loro sono andati in gol per la seconda volta. La squadra ha espresso un grande gioco corale. Il sogno continua”.

Mercoledì 4 novembre alle 14,30 l’Atletico Siracusa torna in campo. Affronterà al “Nicola De Simone” il Club Real Sicilia nella seconda gara del triangolare di Coppa Sicilia in cui è inserito anche il Carlentini