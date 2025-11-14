Calcio Priolo Fc, sette vittorie su sette ma resta il nodo impianti

Sette vittorie in sette partite, miglior attacco e miglior difesa del torneo, 21 punti in classifica e la vetta condivisa solo con l’Akragas. Il Priolo Fc sta vivendo un avvio di stagione straordinario nel campionato di Promozione, confermando le ambizioni di una società che negli ultimi anni ha investito su giovani, organizzazione e qualità tecnica. Eppure, al fianco dei risultati sportivi, il club deve fare i conti con un problema che rischia di pesare sull’intera stagione: l’assenza di un impianto omologato per disputare le partite casalinghe.

Il campo di San Focà, infatti, può ospitare soltanto il settore giovanile e non rispetta gli standard necessari per la Promozione. Per questo la società ha trovato un accordo con il Real Belvedere per utilizzare lo stadio “Simoncini”. Una soluzione che però si è complicata a causa di una richiesta di recesso della gestione avanzata dal Comune di Siracusa nei confronti del Real Belvedere, contro cui la società ha presentato opposizione.

A ciò si aggiunge un’altra criticità: l’impossibilità per il pubblico di accedere alle tribune, poiché mancano le autorizzazioni e il nulla osta necessari.

Il tecnico Maurizio Intagliata, artefice del percorso netto dei priolesi, mantiene il profilo basso: “Siamo contenti del nostro cammino, fare sette vittorie su sette non è semplice. A questo si aggiunge il passaggio del turno in Coppa, a cui teniamo molto. Adesso ci aspetta un trittico difficilissimo, con gare ravvicinate e impegni infrasettimanali. I ragazzi sono disponibili e lavorano sempre con grande voglia.”

Sul duello in testa con l’Akragas, Intagliata non si sbilancia. “Non pensiamo alla corsa a due – prosegue -. Prepariamo ogni partita settimana per settimana. Siamo giovani, le insidie sono dietro l’angolo. Ci sono squadre attrezzate che possono rientrare. Noi vogliamo dare fastidio fino alla fine a una società blasonata come l’Akragas.”

Sulla trasferta di Ragusa e sugli obiettivi stagionali conferma la filosofia societaria. “Il Pro Ragusa è una squadra tosta– spiega Intagliata -. Hanno fatto cinque acquisti importanti, sono ben allenati e stanno bene in campo. Servirà il miglior Priolo per portare a casa i tre punti. La crescita è continua da quattro anni, con tanti giovani e squadre sempre competitive. Nessun obiettivo dichiarato, ma vogliamo creare i presupposti per vincere in futuro.”

Il direttore tecnico Carmelo Petrolito racconta l’altra anima del club: quella dedicata ai giovani. “Quest’anno abbiamo acquisito i titoli élite che ci danno visibilità nel settore. A San Focà abbiamo circa 250 iscritti tra scuola calcio, esordienti, pulcini, giovanissimi e allievi. Un lavoro enorme che coinvolge molte famiglie.”

Sulla crescita dei ragazzi Petrolito è chiaro: “Le generazioni cambiano, ma i ragazzi sono sempre uguali: hanno bisogno di guida, istruttori preparati, motivati, capaci. Noi puntiamo su uno staff che rappresenti i valori che vogliamo trasmettere.”

Il direttore tecnico del Priolo torna poi sulla questione impianti, definita “una criticità storica”: “Da anni siamo costretti a girovagare – racconta con amarezza -. Pensavamo di aver trovato stabilità a Belvedere, ma i problemi tra Comune e Real Belvedere ci coinvolgono indirettamente. Speriamo si risolva tutto, altrimenti rischiamo di non poter proseguire qui il campionato.”

Sul recente incidente che ha coinvolto una delle formazioni giovanili, fortunatamente senza conseguenze, Petrolito ringrazia le altre società. “Abbiamo ricevuto tantissime attestazioni di vicinanza, soprattutto dall’Igea Virtus – conclude -. È bello vedere il mondo del calcio unirsi quando serve.”

A spiegare nel dettaglio la controversia amministrativa riguardante il Simoncini di Belvedere è Fabrizio Greco, tesoriere dell’Asd Real Belvedere: “Il Comune ha presentato richiesta di recesso della gestione dell’impianto. Una decisione che ci ha sorpresi: sostengono che il cambio di direttivo avvenuto a luglio sia irregolare, ma non è così. Eravamo pronti a investire per migliorare la struttura e offrire un servizio alla comunità. Ora abbiamo fatto opposizione.”

Altro nodo da sciogliere quello sul tema del pubblico e sull’impossibilità di svolgere le partite a porte aperte: “È un problema enorme – afferma Greco -. Qui ci sono centinaia di ragazzi, dai baby agli Under 17. Le famiglie non possono assistere agli allenamenti e alle partite per mancanza delle autorizzazioni. È penalizzante per tutti.”

Intoppi che adesso rischiano anche di far venire meno l’apporto di alcuni sponsor che hanno sposato la causa del Real Belvedere. “Alcuni stanno frenando davanti all’incertezza – racconta -. Se vengono meno questi accordi economico, diventa difficile migliorare l’impianto e garantire i servizi ai ragazzi. Speriamo si arrivi presto a una soluzione.”

Il Priolo Fc si conferma una delle realtà più ambiziose e strutturate del calcio siracusano, capace di coniugare risultati sportivi e un grande lavoro sui giovani. A pesare, però, sono le questioni impiantistiche: senza un campo omologato e senza la possibilità di ospitare il pubblico, la crescita della società – e della comunità sportiva che gravita attorno ad essa – rischia di essere frenata.