Calcio, Priolo Fc: weekend da incorniciare per prima squadra e settore giovanile

Weekend da incorniciare per la società rossoverde che ha fatto bottino pieno con tutte le categorie.

Vittoria preziosa per la prima squadra di Maurizio Intagliata che si è aggiudicata il derby contro un buon Megara 1908 grazie alla rete di Alessio Ferla, giunta a quindici minuti dal termine. Nella prima frazione D’Alessio era stato decisivo nel salvare il risultato, parando un calcio di rigore ai neroverdi. Tre punti importanti per il Priolo che mantiene il distacco dall’Akragas, vittorioso a tavolino contro il Frigintini.

Grandi soddisfazioni arrivano anche dal settore giovanile; l’U15 Èlite ha espugnato il campo della Meridiana grazie ad una rete di Mangiapane, ottenendo una storica qualificazione ai play-off. Bella affermazione anche per l’U17 Èlite di Modicano che ha rifilato quattro reti al Real Trinacria Catania. Traguardo raggiunto per l’U17 provinciale che battendo 7-2 l’Avola Calcio si è assicurata la vittoria del campionato con tre giornate di anticipo. Il team di Bellaera corona così un percorso segnato da una crescita costante.