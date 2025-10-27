Calcio Priolo Football club, la prima squadra vince sul campo del Caltagirone

Domenica da sogno per il Priolo Football Club che espugna in “Zona Cesarini” il campo del Caltagirone. Tre punti preziosi per la formazione di Maurizio Intagliata che trova la quinta vittoria in campionato, su altrettante partite disputate. Un inizio così, in casa rossoverde, in Promozione, non si era mai visto. Al “Pino Bongiorno” il Priolo vince un match importante, contro una formazione ostica e organizzata come il Caltagirone. A decidere il match, dopo novanta minuti di pressione costante dei priolesi, ci ha pensato Simone Lanza – su assist di Ferla – bravo a battere il portiere etneo con un tiro preciso.

Una grande impresa l’ha compiuta anche la formazione U15 regionale Èlite che tra le mura amiche, davanti ad una bella cornice di pubblico, ha battuto 4-3 il Katane Soccer. Le reti del Priolo sono state siglate da Prato (doppietta), Parisi e Trigila. La formazione di Migneco occupa attualmente il secondo posto, alle spalle del Fair Play Messina.

Giornata sfortunata per l’U17 Èlite che, invece, cede 2-1 alla Jonia Riposto (goal di Amore). La squadra di Tarascio dopo aver giocato una gara di grande spessore viene beffata nel finale. L’ottima prova, però, fa ben sperare in vista de prossimo match interno contro il Misterbianco.

Questa settimana esordiranno anche le altre squadre del Priolo: l’U19 Regionale di Sorrenti farà visita al Palazzolo, l’U17 provinciale all’RG e l’U15 provinciale al Carlentini.