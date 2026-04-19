Calcio, Priolo Football Club promosso in Eccellenza per la prima volta nella storia

La squadra rossoverde ha battuto nel pomeriggio per 3-0 la Vigor Gela, nell’incontro valido per la promozione.

A fare il tifo per la squadra anche il Sindaco Pippo Gianni, il vicesindaco e assessore allo Sport Alessandro Biamonte, gli assessori Pulvirenti, Limeri e Margagliotti che si sono complimentati a nome di tutta la comunità per il salto di categoria.

“Un risultato- ha commentato il Sindaco Gianni – che rappresenta non solo un grande traguardo sportivo, ma motivo di infinito orgoglio per l’intera comunità. In 82 anni di storia del calcio a Priolo mai nessuno era arrivato così in alto. Complimenti ai ragazzi, al Presidente Lo Nigro, all’allenatore e a tutto lo staff”.

Alla fine dell’incontro, tutti in campo per festeggiare il salto di categoria rossoverde.