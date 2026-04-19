Ultime news

1 minuto di lettura

Calcio, Priolo Football Club promosso in Eccellenza per la prima volta nella storia

Alla fine dell'incontro, tutti in campo per festeggiare il salto di categoria rossoverdeAlla fine dell'incontro, tutti in campo per festeggiare il salto di categoria rossoverde.

Alla fine dell'incontro, tutti in campo per festeggiare il salto di categoria rossoverdeAlla fine dell'incontro, tutti in campo per festeggiare il salto di categoria rossoverde.

1 minuto di lettura

La squadra rossoverde ha battuto nel pomeriggio per 3-0 la Vigor Gela, nell’incontro valido per la promozione.

A fare il tifo per la squadra anche il Sindaco Pippo Gianni, il vicesindaco e assessore allo Sport Alessandro Biamonte, gli assessori Pulvirenti, Limeri e Margagliotti che si sono complimentati a nome di tutta la comunità per il salto di categoria.

“Un risultato- ha commentato il Sindaco Gianni – che rappresenta non solo un grande traguardo sportivo, ma motivo di infinito orgoglio per l’intera comunità. In 82 anni di storia del calcio a Priolo mai nessuno era arrivato così in alto. Complimenti ai ragazzi, al Presidente Lo Nigro, all’allenatore e a tutto lo staff”.

Alla fine dell’incontro, tutti in campo per festeggiare il salto di categoria rossoverde.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi