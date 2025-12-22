Calcio, Priolo sei una favola: batte l’Akragas ed è Campione d’Inverno

Vittoria pesantissima per il Priolo Football Club, che al “Simoncini” di Belvedere supera l’Akragas per 2-0 e si laurea campione d’inverno. Un successo storico, soprattutto se rapportato al recente passato tra i professionisti del club agrigentino ma fondamentale anche ai fini della classifica: i rossoverdi consolidano il primo posto portandosi a +5 proprio sul “Gigante”.

Una vittoria pienamente meritata dalla squadra guidata da Maurizio Intagliata, trascinata dalla doppietta di Alessio Ferla, attaccante classe 2002 che continua a confermarsi uomo copertina del campionato. Il primo gol arriva dopo appena otto minuti dal dischetto, il secondo al 20’ della ripresa con un colpo di testa preciso e imparabile. Il Priolo concede pochissimo agli avversari, con il portiere Lumia chiamato a un intervento prodigioso a quindici del termine. Nel finale, anzi, sono i padroni di casa a sfiorare il tris, prima con il neoarrivato Carrà e poi ancora con Ferla.

Il girone di andata del Priolo assume i contorni di un record nazionale: dodici vittorie e un pareggio, con la miglior difesa del torneo. Numeri che certificano il grande lavoro svolto dallo staff tecnico, dall’intero gruppo squadra e dalla lungimirante gestione della presidenza Lo Nigro, supportata da un giovane e dinamico team dirigenziale. Un progetto chiaro, basato sull’investimento sui giovani e su un settore giovanile di livello che oggi sta producendo risultati concreti.

Un cammino straordinario, peraltro costruito lontano dalle mura amiche di Priolo, a causa dell’assenza di una struttura omologata. Un limite che ora impone una riflessione seria e la necessità di realizzare un impianto adeguato, per non frenare la crescita di uno dei movimenti sportivi più virtuosi del territorio. Mai come oggi, a Priolo, il calcio insegue un sogno che ha prima di tutto il valore del riscatto.