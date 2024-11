Calcio Real Priolo, seconda visita di mister Pisani dell’ Udinese Academy

A distanza di un mese, mister Giuseppe Pisani dell’Udinese Academy è tornato in Sicilia per incontrare dirigenti, tecnici e tesserati del Real Priolo, affiliato al sodalizio friulano. Una visita distribuita sue due giornate, quella di ieri dedicata ai bambini dei Primi Calci e Pulcini, e quella di oggi pomeriggio che sarà riservata ai ragazzi dei due gruppi under 15. Ieri pomeriggio sul green di contrada “San Focà” presente anche una delegazione dello Sporting Club Messina, altra società affiliata Udinese Academy. Sono state disputate partitelle su porzioni ridotte di campo, creando così un clima di amicizia e condivisione dei valori veri dello sport. Per l’Amministrazione comunale presenti il vicesindaco Maria Grazia Pulvirenti e l’assessore Tonino Margagliotti.

“Il senso di questa iniziativa – ha detto Massimo D’Amico, tecnico del Real Priolo Under 15 – è di iniziare a fare unione tra le società siciliane di Udinese Academy. Al momento siamo tre, la terza è il Modica. Oggi siamo qui con lo Sporting Messina, che ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Dal 27 al 29 dicembre saremo a in riva allo stretto per disputare il primo torneo siciliano delle Udinese Academy. Lo sport deve unire e questo è uno dei momenti di aggregazione che sono belli da vivere”.

“Ringrazio Massimo D’Amico – le parole di Nicola Scrima, presidente dello Sporting Messina – che ci ha ospitato in questo impianto così bello. Stiamo creando qualcosa di interessante per i nostri bambini, con l’augurio che possa venire fuori qualche talento che arrivi ai massimi livelli”.

Il motivo di questa due giorni è spiegato da mister Giuseppe Pisani: “L’idea era di cominciare a conoscerci e dunque creare rapporti, relazioni, e anche momenti di scambio e di confronto – ha dichiarato il terzo allenatore di Udinese Academy – Prima di iniziare, ho parlato a bambini dell’importanza del rispetto delle regole, ma anche del rispetto verso i compagni e gli avversari e di quanto sia fondamentale nel calcio aiutarsi l’un l’altro, sostenersi, incoraggiarsi. Poi vengono la tattica, gli schemi e ciò che riguarda la tecnica calcistica, ma alla base di tutti deve esserci la condivisione dei veri valori dello sport”.

Oggi pomeriggio Pisani sarà di nuovo in campo a San Focà per incontrare i ragazzi dei due gruppi under 15.