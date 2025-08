Calciomercato Calcio, rinforzo in mediana per il Siracusa: ufficiale l’arrivo di Damian In carriera ha vinto il campionato di Serie C con Ternana e Pordenone, mentre in terza serie ha giocato anche con Trento, Messina, Siena e Novara Link copiato!

di Giulio Perotti