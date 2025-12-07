Calcio Seconda Categoria: l’Atletico Siracusa supera la Rari Nantes

“I derby non si giocano, si vincono”. Una frase forse abusata, che può significare tutto o niente, ma che il presidente dell’Atletico Siracusa Enrico Abbruzzo pronuncia con legittima soddisfazione dopo l’1-0 ottenuto dai suoi ragazzi contro la Rari Nantes. Una vittoria pesante conseguita al termine di una partita combattuta ma corretta. Le due compagini aretusee di Seconda Categoria, in campo a Cassibile per la decima giornata di campionato, si sono affrontate a viso aperto. Ne è scaturita una partita equilibrata, a tratti spigolosa, ma leale.

“Abbiamo vinto meritatamente – dice il massimo dirigente atletista – contro una squadra ben organizzata. Siamo contenti sia del gioco sia soprattutto del risultato”. Match winner il giovane Gabriele Cutrufo che, nel cuore del secondo tempo, ha realizzato la rete della vittoria sugli sviluppi di una rimessa laterale. “Complimenti a lui per il gol ma complimenti a tutti i giocatori e allo staff tecnico – sottolinea Abbruzzo – per come hanno interpretato una partita non facile contro una formazione che ci ha messo in difficoltà. Tutti i ragazzi hanno giocato bene”.

Esordio tra i pali del nuovo arrivato Ali Chalbi. “Ha dato sicurezza al reparto anche se – conclude Abbruzzo – non ha dovuto compiere grandi parate. Si vede però che è un giocatore che con questa categoria non c’entra proprio nulla. E’ stato molto bravo il nostro direttore sportivo Antonio Rinauro a perfezionare l’operazione di mercato”.

Soddisfatto anche il tecnico Roberto Regina. “Partita giocata bene da tutte e due le squadre – dice – e devo fare i complimenti ai miei ragazzi ma anche ai giocatori della Nantes perché hanno giocato con determinazione, mostrando anche una manovra fluida. La partita l’abbiamo interpretata nel modo giusto, girando palla e cercando di trovare il pertugio per andare in gol. Abbiamo creato tanto. I miei giocatori hanno lottato su tutti i palloni. Il gol di Cutrufo è scaturito da una rimessa laterale studiata in allenamento e questo mi fa sperare per un futuro roseo. Ora festeggiamo la vittoria ma da martedì pensiamo al San leone, altra squadra difficile da affrontare”.