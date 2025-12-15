Calcio, secondo successo consecutivo per il Melilli: battuta la Leonzio

Seconda vittoria consecutiva per l’Apd Melilli di Mister Violante, che sta cercando di risalire in classifica per provare ad uscire il prima possibile dalla zona playout. Il Melilli, batte con un perentorio 2-o la Leonzio al termine di una gara che ha visto un netto predominio dei padroni di casa sin dall’inizio della gara.

Al 12’ parte forte il Melilli che recrimina per un fallo in area su Leonardi ma l’arbitro fa proseguire. Al 14’ sponda di petto di Leonardi per Catania che manda alto di poco. Al 25’ altro episodio dubbio in area della Leonzio ma l’arbitro sorvola anche questa volt. È l’ultima occasione degna di nota e dopo tre minuti di recupero l’arbitro fischia la fine del primo tempo. Durante il ritorno negli spogliatoi nasce un battibecco tra Leonardi del Melilli e Fousseny della Leonzio, con l’arbitro che estrae il rosso diretto per entrambi.

Nella ripresa stessa musica con il Melilli alla ricerca del gol, al 9’ minuto angolo di D’Amico, Llama di testa colpisce la traversa piena. Poco prima del ventesimo della ripresa i padroni di casa trovano il tanto agognato vantaggio grazie alla rete dell’ex di turno Diouf.

La Leonzio cerca di avanzare il baricentro, concedendo spazi. Lo Giudice in contropiede potrebbe siglare il 2-0 ma viene ipnotizzato da Caruso. Nel rush finale, al quinto di recupero e con la Leonzio tutta in avanti alla ricerca del pari, Cristaldi da centrocampo a porta vuota sigla il 2-0 finale. Tre punti pesanti per la formazione di mister Violante che con questo successo si portano a quota 12 in classifica, a pari punti con la Nebros a uno dal Rosmarino