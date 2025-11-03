Calcio, sesta vittoria di fila per il Priolo: 2 a 0 a un buon Serradifalco

Sesta vittoria consecutiva per il Priolo Football Club che al “Simoncini” di Belvedere ha battuto anche un buon Serradifalco. Prova importante del team rossoverde che ha avuto il mano il pallino del gioco nell’arco dei novanta minuti, rischiando pochissimo. A decidere il match ci hanno pensato con un goal per tempo prima Musso e poi D. Paterniti, entrambi alla prima marcatura stagionale. Per il Priolo FC è il miglior inizio di sempre.

Ma a sorridere non è solo la prima squadra perché anche l’U17 Èlite ha ottenuto tre punti pesantissimi, battendo con un largo 4-1 il Misterbianco. Per la formazione di Luca Tarascio sono andati a segno Lo Iacono, Amara, Iacono ed il solito Amore. I rossoverdi, con questa vittoria, volano addirittura a due punti dal primo posto confermandosi mina vagante del campionato regionale.

Convince ma non ottiene punti l’U15 Èlite di Migneco che sul neutro di Niscemi è stata battuta 3-1 dal Caltagirone. Al doppio vantaggio degli etnei il Priolo ha risposto con una rete di Migneco. Nel finale, dopo aver tentato il tutto per tutto, gli ospiti si fanno sorprendere e l’Academy trova il 3-1. Sabato a Priolo arriverà la capolista FP Messina.