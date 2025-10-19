Calcio, Siracusa ancora Ko: sconfitta di rigore a Caserta

Nella decima di giornata di campionato gli azzurri di mister Marco Turati hanno perso contro la Casertana. Dopo un primo tempo incoraggiante, con Molina e Valente che hanno sfiorato il gol, gli azzurri nella ripresa calano leggermente, subendo il ritorno dei padroni di casa.

La Casertana non impensierisce mai particolarmente la difesa azzurra fino all’episodio chiave della partita, quello del calcio di rigore decretato dall’arbitro al minuto 75′. Sul dischetto si presenta Bentivegna che con una conclusione precisa dagli 11 metri batte Farroni. Nelle battute finali gli azzurri provano l’arrembaggio, creando qualche occasione potenzialmente pericolosa e collezionando calci d’angolo. Ma è troppo poco per agguantare il pari.

Con quella di oggi sono 9 sconfitte in 10 partite, con soli tre punti racimolati e appena 4 reti fatte a fronte delle 17 subite. Numeri impietosi per una squadra che a inizio stagione aveva posto come obiettivo una salvezza tranquilla e che oggi, con un quarto delle partite alle spalle, appare sempre più lontana da quell’obiettivo. Non tanto in termini di punti, quanto per voglia, concretezza e compattezza