Calcio, Siracusa: domani esordio al De Simone contro il Monopoli: attesa alle stelle e arriva Gudelevicius dalla Fiorentina

Dopo la buona prova — ma senza punti — all’Arechi di Salerno contro la Salernitana, il Siracusa Calcio 1924 si prepara a vivere il primo grande appuntamento davanti al proprio pubblico: domani sera alle 21 allo stadio Nicola De Simone, gli azzurri affronteranno il Monopoli nella seconda giornata di campionato.

Mister Turati è chiaro in conferenza stampa: “L’apporto del pubblico sarà fondamentale”. E la città risponde con entusiasmo: tra abbonamenti e prevendita, restano pochissimi tagliandi in Curva, e si va verso il tutto esaurito. Un segnale forte da parte dei tifosi, pronti a spingere la squadra di mister Turati verso il primo risultato positivo della stagione.





Nel frattempo, il club comunica un importante rinforzo a centrocampo: è ufficiale l’arrivo a titolo definitivo di Ernestas Gudelevicius, centrocampista lituano classe 2005, proveniente dalla Fiorentina. Cresciuto nel vivaio viola, dove ha completato tutta la trafila fino alla Primavera 1, Gudelevicius è considerato uno dei giovani più interessanti del panorama baltico ed è già stato convocato nella Nazionale maggiore della Lituania.

Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2028 e si è già unito al gruppo squadra, rendendosi disponibile per i prossimi impegni ufficiali. Un innesto di prospettiva e qualità, in linea con la filosofia del club.