Calcio, Siracusa: ecco Sbaffo. Rinviata l’udienza al Tribunale federale

“Sono state rinviate rispettivamente al 26 febbraio e al 9 marzo le trattazioni dei deferimenti del Tribunale Federale Nazionale a carico di Siracusa e Trapani (Girone C di Serie C). A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (art. 127 CGS) sui procedimenti riuniti, la Triestina (Girone A di Serie C) è stata invece sanzionata con 7.670 euro di ammenda. Ammende di 15.400 euro anche per i consiglieri di amministrazione della società Marco Margiotta e Olivier Marc Centner. I tre club erano stati deferiti per violazioni di natura amministrativa a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive”, questa la nota della Procura Federale che di fatto rinvia di un mese la decisione sul deferimento della società azzurra.

Società azzurra che nel frattempo ha chiuso un nuovo colpo: arriva il forte fantasista Alessandro Sbaffo, classe 1995, pronto ad aggregarsi alla comitiva azzurra dopo aver cominciato la stagione con la Sambenedettese in Serie C. Un innesto importante, d’esperienza e qualità, con oltre 300 presenze tra i professionisti. Potrebbe non essere l’ultimo arrivo per gli azzurri, anche sulle tracce dell’ex Rimini Francesco Contaldo.