Calcio, Siracusa-Modica, basta Pistone: gli azzurri vincono il derby

Sport · Serie D

Il Siracusa si prende il derby con il Modica. Al “Nicola De Simone” gli azzurri vincono 1-0 grazie alla rete di Pistone al 68’, al termine di una partita combattuta e rimasta bloccata per oltre un’ora.

Tre punti pesanti per la formazione di Gaspare Cacciola, che continua così il suo percorso nel girone I di Serie D e soprattutto mantiene l’imbattibilità in questo avvio di campionato.

Prima della gara di oggi il Siracusa aveva raccolto sul campo 8 punti in quattro giornate, con due vittorie e due pareggi, riuscendo già ad assorbire la penalizzazione di sette punti con cui aveva iniziato la stagione.

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La prima frazione scorre senza grandi sussulti. Siracusa e Modica si affrontano soprattutto sul piano dell’equilibrio, concedendo poco e senza riuscire a costruire occasioni realmente decisive. Si va così negli spogliatoi sullo 0-0.

Nella ripresa la partita cambia progressivamente ritmo e il Siracusa cerca con maggiore insistenza il varco per sbloccarla.

Il momento decisivo arriva al 68’. Al termine di un’azione insistita degli azzurri nell’area del Modica, Pistone è il più rapido di tutti ad avventarsi sul pallone e a risolvere la mischia, mandandolo in rete per l’1-0.

È il gol che rompe l’equilibrio e, alla fine, decide il derby. Una vittoria che ha anche il sapore della rivincita per il Siracusa. Le due squadre si erano infatti già incontrate ad agosto nel turno preliminare della Coppa Italia di Serie D: dopo lo 0-0 dei novanta minuti, in quell’occasione era stato il Modica a conquistare la qualificazione ai calci di rigore.