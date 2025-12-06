Calcio Siracusa, parla Turati: “Metto la faccia per difendere questo gruppo. Meritavamo molto di più””

Dopo il pareggio amaro contro il Foggia, e dopo un silenzio stampa personale che durava dalla conferenza pre-Sorrento del 12 ottobre (un mese e mezzo fa), Marco Turati, di concerto con la società, è tornato in sala stampa a sedersi davanti ai microfoni. Lo ha fatto in una delle serate più tese della stagione, con il Siracusa costretto a giocare praticamente tutta la gara in inferiorità numerica e raggiunto dai rossoneri in pieno recupero.

Il tecnico, visibilmente provato ma determinato, ha scelto di “metterci la faccia” per difendere il gruppo proprio nella giornata in cui la classifica continua a non sorridere agli azzurri.

Soddisfazione per la prova in inferiorità numerica?

“Oggi innanzitutto ci voglio mettere la faccia per difendere questa squadra e il gruppo di calciatori che ha spinto il cuore oltre l’ostacolo. Giocare 90 minuti in dieci compreso il recupero e stare in campo così, con grande cuore e determinazione, arrivando allo sfinimento… posso solo complimentarmi con loro. Abbiamo concesso soltanto su palla inattiva, ma dovremo analizzare bene tutto: 13 minuti di alto livello, il gol, il gol subito, la reazione con il nuovo vantaggio e anche la possibilità di fare il terzo. Abbiamo adattato un ex trequartista a centrale di difesa, un altro a terzino destro, gente fuori ruolo. Abbiamo spinto, e faccio i complimenti a Contini che, nonostante le sue caratteristiche, ha dato tutto. Meritiamo molto più di questa classifica“.

Candiano arretrato in difesa. Scelta tattica?

“Sì, perché il Foggia non porta grande pressione e potevamo uscire meglio dal basso. Sapevo che fare 90 minuti con l’uomo in meno sarebbe stato troppo dispendioso e quindi dovevo gestire i cambi nel miglior modo possibile. Maiko stava facendo molto bene e ho preferito lasciare così”.

Situazione infortunati in vista della trasferta con la Cavese?

“Si sono accumulate diverse situazioni: Valente non era al 100%, anche Guadagni non era al top. Limonelli ha stretto i denti ma ha fatto una grande gara. Con la partita messa com’era, abbiamo dovuto spendere ancora di più. Speriamo che per Parigini sia soltanto una forte botta e che si possa recuperare qualcuno per Cava, considerando anche i rientri di Puzone e Molina“.

Le disattenzioni sui gol subiti.

“Di solito stiamo poche volte sotto la linea della palla. Sul loro calcio d’inizio dopo il nostro gol ci sono stati un paio di errori individuali da parte nostra. Se non avessimo subito l’espulsione, anche col pari, sono sicuro che avremmo fatto una grandissima partita, così come abbiamo comunque fatto anche in dieci. Paghiamo ogni nostro errore: dobbiamo essere più svegli. Sulla punizione dal limite è mancata lucidità, ma in certe situazioni di pericolo estremo è difficile gestire tutto“.

Un appello alla piazza.

“Faccio un grande appello a tutti: dateci supporto, anche se so che non è facile. Oggi serve grande sostegno, perché questa squadra lotta e lo ha dimostrato nonostante le avversità, con gente che ha dovuto adattarsi a ruoli, corse e movimenti mai fatti in carriera“.

Il punto raccolto.

“Questo punto ci lascia rammarico, perché sapevamo che avremmo fatto una grande partita. Non ci soddisfa, ma ci rimane dentro lo spirito di sacrificio, che ci porteremo a Cava, un campo difficile. Da qui a maggio spingeremo forte e lotteremo sempre contro qualsiasi avversario“.