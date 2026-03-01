Calcio, Siracusa: poker alla Casertana per ripartire (e provare a dimenticare)

Poker del Siracusa alla Casertana e 3 punti fondamentali per alimentare le speranze salvezza e provare a dimenticare un’altra settimana difficile, con l’arrivo dei 6 punti di penalizzazione i 6 mesi di inibizione per il presidente Ricci.
In rete Limonelli, autore del gol del vantaggio nel primo tempo e poi autore del raddoppio a inizio secondo. A rendere il risultato più rotondo le reti di Valente e Di Paolo.
Azzurri che salgono a quota 20 punti.
Da segnalare una serie di striscioni polemici rivolti dalla curva Anna anche al presidente Ricci.
