Calcio, Siracusa: stipendi pagati e campionato salvato

Il Siracusa evita l’estromissione dal campionato saldando gli stipendi arretrati ma mancano ancora i pagamenti di alcuni adempimenti. Sembra però che la società azzurra dando mandato a una banca entro le 23:59 di oggi potrà chiudere la procedura entro le prossime 24 ore. È comunque uno scenario non negativo: i punti di penalizzazione arriveranno comunque (6 entro febbraio, relativi ai mancati pagamenti di dicembre), ma intanto si arriverà fino al termine del campionato. Bisognerà fare i conti però con la quasi certa penalizzazione in classifica che, nei fatti, compromette pesantemente la corsa salvezza e proietta il Siracusa a cinque punti dall’ultima casella che consentirebbe di acciuffare i play-out.

A complicare il quadro ci pensano anche gli strascichi del post derby contro il Catania che è costato due giornate di squalifica per l’allenatore Marco Turati e il deferimento fino al 5 marzo per il direttore generale Alessandro Guglielmino.

È questo il verdetto del giudice sportivo dopo Siracusa-Catania, una decisione che colpisce il Siracusa Calcio in un momento già estremamente delicato, tra difficoltà sportive e pesantissime scadenze economiche nei confronti della FIGC.

Nel dispositivo ufficiale, Turati è stato sanzionato con due gare effettive di squalifica e ammonizione per una condotta ritenuta irriguardosa verso la quaterna arbitrale, maturata durante una revisione FVS e accompagnata – secondo il referto – da proteste plateali e da un’espressione giudicata offensiva.

Sanzione severa anche per Guglielmino, inibito a svolgere attività in ambito federale e a rappresentare la società fino al 5 marzo 2026, per una condotta ritenuta minacciosa nei confronti del quarto ufficiale al termine della gara contro il Catania.