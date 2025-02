Calcio, tifosi del Siracusa al “Granillo”: raduno agli sbarchi e accesso solo con titolo di ingresso

In occasione dell’incontro di calcio che si terrà domenica prossima presso lo stadio di Reggio Calabria “Oreste Granillo” alle 14.30, tra la Reggina e il Siracusa, big match valevole per il 23° turno del girone I della serie D, la Questura di Siracusa informa i tifosi locali che potranno usufruire di due traghetti a loro dedicati in partenza dall’approdo di Tremestieri. Tale opportunità consentirà ai tifosi aretusei di evitare code ai traghetti e di organizzare al meglio la trasferta.

“A seguito del tavolo tecnico tra forze dell’ordine e società, è stato ribadito che senza il titolo di accesso sarà impossibile accedere all’area vicina allo stadio Granillo di Reggio Calabria”. La precisazione della società Siracusa calcio che ribadisce, su indicazione dell’autorità di polizia, che senza biglietto sarà inutile muoversi anche perché si potrebbe incorrere nei provvedimenti previsti dalla normativa.

“I sostenitori azzurri – specificano – saranno radunati agli sbarchi e condotti nella zona dello stadio. Per i possessori di biglietto, che dovranno essere provvisti di documento di identità, sono previsti due traghetti in partenza alle 11 da Tremestieri e altrettanti dalle 13 per il ritorno”.

Pertanto, sui due traghetti che partiranno da Tremestieri alle 11 e al ritorno da Villa san Giovanni alle 17.00, potranno accedere sia i tifosi organizzati con gli autobus sia coloro che hanno deciso di affrontare la trasferta con i propri mezzi. Tutti i supporter azzurri dovranno essere muniti necessariamente di biglietto di ingresso allo stadio e di un documento di identità prima di mettersi in partenza alla volta di Reggio Calabria.