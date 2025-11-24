Calcio, tris del Priolo al Canicattini: bene anche le giovanili

Un weekend incredibile per il Priolo Football Club che corona nel migliore dei modi una settimana ricca di successi. Al “Simoncini” di Belvedere la formazione di Maurizio Intagliata regola 3-1 un coriaceo e organizzato Canicattini, riconquistando la testa della classifica.

Al vantaggio dei rossoverdi, siglato da Daniele Paterniti, risponde Luigi Rossitto al 72’. Poi sale in cattedra Giuseppe Bonaccorso che a tre dal termine con una bella rete firma il sorpasso. Nei minuti di recupero il bomber Alessio Ferla chiude la partita sul 3-1. Tre punti pesantissimi, arrivati nonostante diverse defezioni importanti e dopo un difficile turno infrasettimanale di Coppa Italia, vinto di misura nella tana dell’Aci Sant’Antonio. Il Priolo, in virtù dell’1-1 tra Santa Croce e Akragas torna primo in classifica.

È stato un fine settimana incredibile anche per le squadre giovanili. L’U15 Regionale Èlite ha rifilato un poker alla Meridiana Catania mentre l’U17 Regionale Èlite ha espugnato il campo della Real Trinacria, nei minuti finali, grazie ad una doppietta di Minniti e ad un goal di Amore.

Benissimo anche l’U19 Regionale di Sorrenti, vittoriosa 4-1 sul Megara 1908, l’U17 Provinciale di Bellaera (5-0 al Rosolini) e l’U15 Provinciale di D’Amico e Raiti (5-2 al Melilli).