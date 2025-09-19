Calcio, Turati carica gli azzurri in vista di Crotone: “chi ci affronta deve sudare sette camicie”

La trasferta di Crotone arriva in un momento delicato, dopo le prime – seppur contenute – fibrillazioni dei tifosi, ma in casa Siracusa l’atmosfera è concentrata e piena di voglia di riscatto. Dopo il ko con il Benevento, mister Marco Turati ha parlato chiaro: serve entrare nello “spirito Siracusa” e dimostrarlo sul campo.

“La percezione è che la squadra stia iniziando a capire cosa significhi vestire questa maglia – ha spiegato alla vigilia della partita allo Scida –. È un gruppo nuovo, dobbiamo incastrare i pezzi e trovare identità. L’anno scorso il percorso di crescita è durato un mese e mezzo, stavolta siamo un po’ in ritardo, ma i ragazzi stanno apprendendo velocemente. La grinta sarà la chiave per fare qualcosa di bello”.

Il tecnico azzurro non nasconde le difficoltà: il ritardo di preparazione e i tanti volti nuovi hanno complicato l’assimilazione del suo calcio fatto di pressing alto e duelli uomo su uomo. Ma la fiducia non manca. “Mi spenderò fino all’ultimo per difendere questi ragazzi – ha detto – perché vedo i sacrifici che fanno. Ho sentito qualche fischio la scorsa settimana, ma so quanto danno l’anima. Voglio portarli a un livello che permetta di togliersi soddisfazioni”.

Sul piano tattico non sono esclusi piccoli aggiustamenti, ma l’idea è chiara: “Chi vuole farci male deve sudare sette camicie“. La condizione fisica migliora di settimana in settimana, ma per Turati la vera sfida è mentale. “Ora – spiega con decisione il tecnico azzurro – devo preoccuparmi soprattutto dell’umore della squadra, che ha sofferto e viene da risultati negativi. Abbiamo lavorato sulla serenità, sull’attenzione e sulla spavalderia: servono per fare male agli avversari”.

Allo “Scida” il Siracusa cerca la partita della svolta. Non uno spartiacque, ma un test che dirà se gli azzurri hanno trovato la strada giusta per trasformarsi da neopromossi a squadra di battaglia.