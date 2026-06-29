Calcio, ufficiale: Alfredo Finocchiario nuovo direttore generale del Melilli

L’A.P.D. Melilli annuncia l’ingresso di Alfredo Finocchiaro, che ricoprirà il ruolo di Direttore Generale e Responsabile dell’Area Tecnica a partire dalla stagione sportiva 2026/27.
Un innesto di grande rilievo per il club neroverde, che affida a un profilo di comprovata esperienza la guida dell’area tecnica e gestionale del progetto sportivo.
Finocchiaro arriva a Melilli dopo una stagione di successo culminata con la vittoria del Girone A di Eccellenza alla guida del Licata Calcio. Nel corso della sua carriera ha maturato numerose esperienze in diverse realtà del calcio siciliano, consolidando competenze organizzative e tecniche di alto livello.
L’arrivo del dirigente rappresenta un segnale chiaro delle ambizioni della società, intenzionata a strutturare un progetto solido e programmato nel tempo, con l’obiettivo di affrontare la prossima stagione da protagonista.
Con questa scelta, l’A.P.D. Melilli punta a rafforzare la propria struttura dirigenziale, affidandosi a una figura capace di coniugare esperienza, visione sportiva e capacità di gestione.
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