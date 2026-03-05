Calcio, un gol di Lanza e il Priolo vince l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Promozione

La formazione di Intagliata, nonostante alcune assenze importanti, ottiene una vittoria d’oro sull’ostico campo del Torregrotta.

Sono iniziati ieri i quarti di finale di Coppa Italia Promozione, con il Priolo Football Club che di misura non ha sbagliato la trasferta peloritana. Una vittoria pesantissima per i rossoverdi che nella gara di ritorno, per ottenere quello che sarebbe uno storico pass in semifinale, potranno contare su due risultati su tre.

A decidere il match è una rete di Lanza, arrivata dopo pochissimi minuti dal calcio d’inizio. Poi i priolese si sono difesi con ordine e hanno sfiorato, nella seconda frazione, anche il raddoppio. Un risultato importante non solo per il Priolo ma anche per il calcio siracusano che sogna di riportare la prestigiosa competizione in provincia. La società del presidente Lo Nigro sta riuscendo nell’impresa di lottare su più fronti, tenendo anche in campionato la lotta con l’Akragas apertissima fino alla fine.