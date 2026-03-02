Calcio under 12 femminile, le Terribili Gladiatrici dell’Atletico Siracusa vincono il proprio girone

L’under 12 femminile dell’Atletico Siracusa chiude in vetta il girone D del torneo a carattere nazionale organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e si qualifica per la seconda fase. A Belpasso, le aretusee hanno conquistato 7 punti nella graduatoria di merito al termine delle partite disputate con Alpha Sport, Racing Catania e Fenice Belpassesse. Divertimento e inclusione hanno caratterizzato la prima fase di una manifestazione entusiasmante, che ha visto primeggiare nel proprio raggruppamento le ragazze supportate dalla dirigente responsabile Rosy Carta e dal direttore tecnico Daniele Greco.

“Questi eventi a carattere promozionale – ha detto Greco – ci danno l’opportunità di misurarci con altre realtà del territorio perché è solo attraverso il confronto che i genitori, le ragazze, le società e tutto il movimento femminile possono crescere. Un primo piccolissimo passo è stato fatto. Un plauso va fatto innanzitutto proprio ai genitori che, quotidianamente, ripongono la loro fiducia nel nostro operato, lasciandoci lavorare serenamente in campo. Alle piccole atlete va invece il nostro grande grazie perché sono state le indiscusse protagoniste di questa prima fase del torneo. Ringrazio personalmente anche tutti i tecnici che collaborano con il settore femminile”

Le Terribili Gladiatrici aspettano ora di conoscere le avversarie della seconda fase e il campo in cui si disputeranno le gare del raggruppamento. “Continueremo a giocare con la voglia di divertirci e – termina il direttore tecnico Daniele Greco – di dimostrare che il movimento femminile continua a palesare grandi segnali di crescita nella nostra società sportiva, l’Atletico Siracusa”.

Queste le giocatrici siracusane: Marta Fiammetta, Alice Gionfriddo, Alessia Midolo, Linda Perez, Serena Petino, Gaia Ragusa, Sofia Randazzo, Ludovica Schiavone e Anastasia Tamarro.