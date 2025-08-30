Calcio, Valente ritorna al Siracusa 9 anni dopo

Il Siracusa Calcio 1924 acquista Nicola Valente. Attaccante classe ‘91, torna a Siracusa nove stagioni dopo la sua prima esperienza in azzurro, terminata con 6 gol e la qualificazione ai playoff.

Successivamente ha giocato in Serie C con Sambenedettese e Carrarese, prima del trasferimento al Palermo, club con il quale ha conquistato la promozione in Serie B nel 2021/22. Dopo due stagioni in seconda serie si è trasferito al Padova, società con la quale ha nuovamente raggiunto la promozione in B nell’ultima stagione.





Il calciatore arriverà in città nelle prossime ore e sarà a disposizione di mister Turati per i prossimi impegni ufficiali.