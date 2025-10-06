Calcio, week end da incorniciare per il Priolo: vittorie per prima squadra, under 15 e under 17

Un fine settimana da incorniciare per il Priolo Football Club, che festeggia un en plein di risultati. La Prima Squadra e le formazioni Under 17 e Under 15 Regionali Élite ottengono tre vittorie prestigiose, confermando la solidità e la crescita di un progetto sportivo che punta con decisione sull’organizzazione, sul gioco e sulla valorizzazione dei giovani.

Seconda vittoria consecutiva per la formazione guidata da Maurizio Intagliata, che al Comunale “Simoncini” ha superato lo Scicli con un netto 5-1, centrando così il secondo successo in altrettante gare di campionato. Match dominato dai rossoverdi sin dalle prime battute, con Fiorentino ad aprire le marcature, Lanza a raddoppiare e la doppietta di Ferla a chiudere di fatto la partita già nel primo tempo. Nella ripresa, lo Scicli accorcia le distanze, ma Castrogiovanni ristabilisce le gerarchie firmando il definitivo 5-1. Una prestazione convincente che proietta la squadra verso il derby di Coppa contro il Megara, con l’obiettivo di conquistare la qualificazione al turno successivo.

Esordio da ricordare per l’Under 17 Élite, protagonista di una vittoria di grande prestigio per 2-1 contro il Game Sport Ragusa, campione regionale in carica. La squadra di mister Tarascio si è imposta al termine di un match combattuto e di alto livello tecnico. Dopo il vantaggio firmato da Amore nel primo tempo, i ragusani trovano il pareggio nella ripresa, ma Minniti, a pochi minuti dal termine, sigla la rete del successo, regalando ai suoi tre punti pesantissimi e un debutto da sogno nel campionato Élite, a cui una società priolese sta partecipando per la prima volta.

Successo convincente anche per l’Under 15 Élite, che al Comunale di Priolo ha superato con forza l’Igea Virtus per 4-1. La squadra di mister Migneco ha espresso un calcio propositivo e organizzato, trovando il vantaggio con il giovane Migneco e il raddoppio con Parisi. Gli ospiti accorciano le distanze su rigore, ma nella ripresa i rossoverdi tornano a spingere e chiudono i conti con un’altra rete di Parisi e un gran gol di Giudice.