Calcio, weekend da incorniciare per il Priolo Football Club che fa poker vincendo quattro partite su quattro

Non si ferma più la prima squadra di Maurizio Intagliata che vince anche sul campo del Gela, con un largo 1-3. Chiudendo con ben sette under in campo, i rossoverdi, la spuntano con merito grazie alle marcature di Fiorentino, Ferla e Sinatra. Il Priolo rimane due punti davanti all’Akragas proprio alla vigilia dello scontro diretto di domenica prossima e continua a sognare.

Vola anche la formazione futsal di Maurilio Di Grano che, invece, ha avuto la meglio sul San Paolo Solarino. Un match che il team priolese ha vinto 4-3 grazie alle marcature di Basiricò, Cicozzetti, Lombardo e Lauretta. Tre punti importanti per accorciare le distanze dalla vetta, che ora dista solamente tre lunghezze.

Autentico capolavoro per le formazioni giovanili che nel campionato regionali vincono largamente. L’U17 Èlite ha battuto 3-0 gli etnei dell’Alkantara trascinata dalle marcature di Minniti (doppietta) e Cutrufo. L’U15 Èlite ha compiuto una vera e propria impresa in casa della Jonia Calcio, sconfitta 0-3 in trasferta. A segno Parisi (doppietta) e Maganuco. Un risultato che permette alla formazione di Migneco di chiudere il girone di andata al terzo posto, alle spalle del Fair Play Messina e del Game Sport Ragusa.