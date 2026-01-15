Calciomercato Siracusa, un attaccante va e un attaccante viene

Rinforzo per l’attacco e per la quota under in arrivo per il Siracusa: dal settore giovanile del Catanzaro, società che milita in Serie B, sta per aggregarsi alla compagnia azzurra Gabriel Arditi. Classe 2006, ha disputato 8 partite nel campionato Primavera andando a segno 4 volte. Dopo un’iniziale apertura della società giallorossa, ora la trattativa sembra essere in una fase di stallo.

Nel frattempo sembra essere in dirittura d’arrivo la trattativa per il trasferimento di Juan Molina alla Salernitana.