Caldo da record, giovedì il picco: “Temperature fino a 45 gradi”. Ecco cosa aspettarsi

La Sicilia è stretta nella morsa del caldo torrido e, secondo gli esperti, la settimana in corso sarà la più rovente di tutta l’estate. Lo ha spiegato ai microfoni di Siracusa News il meteorologo di Brevi meteo Marcello Consolo, che ha tracciato un quadro chiaro dell’ondata di calore che sta investendo l’isola.

“Ci troviamo davanti alla settimana più calda del mese di luglio – ha dichiarato Consolo – e in generale dell’intera stagione estiva. Un flusso di correnti calde e umide provenienti dal Sahara si sta espandendo verso la Sicilia, interessando soprattutto le province di Siracusa, Ragusa, Catania e le aree interne dell’isola”





Secondo il meteorologo, nelle giornate di oggi, le temperature nel Siracusano e nel Catanese toccheranno facilmente i 40-42 gradi, mentre nelle zone più interne si potranno sfiorare anche i 45 gradi. “L’Italia – ha aggiunto – è praticamente divisa in due: al nord troviamo un clima più fresco, mentre al sud domina il caldo torrido”

Una leggera tregua si intravede all’orizzonte, ma sarà temporanea. “Domani avremo un lieve calo termico, ma sempre con valori ben al di sopra della media. Solo durante il fine settimana – ha precisato Consolo – la morsa del caldo si attenuerà un po’. Tuttavia, le temperature resteranno elevate almeno fino alla prima decade di agosto.”

Alla domanda se questo caldo sia un’eccezione o una nuova norma, l’esperto ha risposto con chiarezza: “Negli ultimi dieci anni fenomeni come questi si verificano sempre più spesso. Il 2023 è stato l’anno più caldo del decennio e anche il 2025 si preannuncia da record, con picchi vicini ai 45 gradi nelle aree interne.”

Il momento peggiore, secondo Consolo, sarà giovedì 24 luglio: “Quella sarà la giornata più calda in assoluto, con temperature massime previste tra i 40 e i 45 gradi, soprattutto nelle zone del Palermitano”

Per far fronte al caldo, a Siracusa è stato aggiunto un ulteriore “rifugio climatico” a quelli che la Protezione civile comunale di Siracusa aveva previsto già ieri. Si trova a Cassibile, nella sede della circoscrizione, in via delle Margherite 2.

I rifugi climatici saranno aperti dalle 11 alle 18, cioè nelle ore più calde delle giornate, e saranno presieduti dal personale della Polizia municipale. Gli altri si trovano all’Urban Center (via Nino Bixio 1), nel Centro anziani di via Foti 38, nella sede della Circoscrizione Acradina (via Italia 105) e in quella di Belvedere (piazza Eurialo 18). In Ortigia, in piazza Archimede, stazionerà un’ambulanza della Croce Rossa.

​L’iniziativa è stata concordata anche con il settore Politiche sociali e le associazioni di volontariato che collaborano con il Comune.

“Sono soddisfatto per l’avvenuta attivazione dei rifugi climatici in sei punti strategici di Siracusa, una misura pensata e messa in campo in previsione della severa ondata di calore che sta investendo la Sicilia. – commenta Sergio Imbrò, assessore alla Protezione civile – La prima giornata si è conclusa senza particolari criticità, grazie al prezioso lavoro del settore comunale di Protezione Civile e delle associazioni di volontariato, che continueranno ad assicurare la presenza operativa anche nella giornata di domani, martedì, e fino a cessata emergenza. Presso le postazioni, aperte alla cittadinanza, è disponibile acqua da bere e ambienti climatizzati dove chiunque può trovare sollievo anche solo per qualche minuto, oltre alla presenza di agenti della Polizia Municipale pronti a fornire informazioni e assistenza. Questa è una misura di sicurezza concreta, che abbiamo voluto attivare d’intesa con il sindaco Francesco Italia, proprio per prevenire ogni possibile situazione di rischio legata al caldo estremo. Mi fa piacere constatare che l’opinione pubblica e la stampa abbiano mostrato attenzione verso questa iniziativa, che è stata replicata anche da altri Comuni, a conferma del fatto che ci siamo mossi nella giusta direzione”.