Caldo e benessere animale, a Palazzolo Acreide scatta il divieto di lasciare cani e gatti al sole nelle ore più calde

Stop agli animali lasciati su balconi, terrazze e spazi esterni esposti al sole durante le ore più calde della giornata. Il sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per la tutela del benessere animale nel periodo estivo, introducendo una serie di divieti e obblighi rivolti ai proprietari di cani, gatti e altri animali d’affezione.

Il provvedimento nasce dall’esigenza di prevenire situazioni di sofferenza e pericolo legate alle elevate temperature che caratterizzano i mesi estivi, soprattutto nelle aree del Sud Italia. Alla base dell’ordinanza vi sono anche le numerose segnalazioni ricevute dal Comune riguardanti animali lasciati, talvolta anche per diverse ore, su balconi, terrazze o cortili privi di adeguata protezione dal sole e dal calore.

Secondo quanto evidenziato nel documento, l’esposizione prolungata alle alte temperature può provocare disidratazione, colpi di calore e gravi conseguenze per la salute degli animali, fino ad arrivare nei casi più estremi alla morte.

L’ordinanza sarà in vigore dall’ 1 giugno al 30 settembre di ogni anno, salvo eventuali proroghe o modifiche legate all’andamento climatico. Nel dettaglio, viene vietato detenere anche temporaneamente animali d’affezione su balconi, terrazze, cortili, verande, recinti o altre aree esterne tra le 11 e le 18 quando ricorrono condizioni quali esposizione diretta al sole, temperature elevate, assenza di ombreggiatura permanente, scarsa ventilazione, mancanza di acqua fresca facilmente accessibile o impossibilità per l’animale di accedere a spazi interni idonei.

L’ordinanza richiama inoltre i proprietari alle proprie responsabilità, imponendo l’obbligo di garantire condizioni compatibili con il benessere psicofisico degli animali, adeguata protezione dal caldo, disponibilità costante di acqua e una corretta custodia anche durante eventuali periodi di assenza.

I controlli saranno affidati alla Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine e al Servizio Veterinario dell’Asp di Siracusa. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative comprese tra 250 e 1.500 euro. Nei casi più gravi, qualora emerga una situazione di concreto pericolo per l’animale, potranno inoltre essere applicate le norme penali previste dall’ordinamento, con l’intervento degli organi competenti.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle misure adottate da diversi enti locali italiani per fronteggiare gli effetti delle ondate di calore estive, estendendo la tutela non soltanto alle persone ma anche agli animali domestici, sempre più esposti ai rischi derivanti dall’innalzamento delle temperature.

Il Comune provvederà a dare ampia diffusione al provvedimento attraverso l’Albo Pretorio, il sito istituzionale e i canali social dell’ente. Copia dell’ordinanza sarà inoltre trasmessa alla Prefettura di Siracusa, all’Asp, alla Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri e alle associazioni impegnate nella tutela degli animali.