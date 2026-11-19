Attualità · meteo

Sembra estate, ma siamo a fine novembre. Oggi in Sicilia le temperature sono salite a valori quasi estivi, come avevano previsto le stime dei giorni scorsi. Il caldo si è fatto sentire anche sulla costa orientale.

Secondo i dati del Centro meteorologico siciliano, i valori più alti si sono registrati lungo la costa tirrenica: 30,2 gradi a Termini Imerese, in provincia di Palermo, e 30,1 a Villafranca Tirrena, nel Messinese.

Nel Catanese e nel Siracusano i termometri hanno superato quasi ovunque i 27 gradi. A Catania Fontanarossa, la stazione dell’Aeronautica militare ha segnato 29,9 gradi, il terzo valore più alto dell’isola. Sulla costa meridionale il clima è rimasto più mite: finora non si sono superati i 24 gradi.

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Le temperature più alte in Sicilia

Questi sono i valori più alti registrati oggi dalle stazioni, secondo il Centro meteorologico siciliano:

-Termini Imerese, stazione dei treni (Palermo): 30,2 gradi

-Villafranca Tirrena (Messina): 30,1 gradi

-Catania Fontanarossa (Catania): 29,9 gradi

-Simeto a Barca di Biancavilla (Catania): 29,2 gradi

-Santo Stefano di Camastra (Messina): 29,1 gradi

-Roccella alla Foce (Palermo) e Sigonella (Catania): 29 gradi

-Aci Trezza (Catania): 28,9 gradi

-Catania, stazione Sias (Catania): 28,8 gradi

-Barcellona Pozzo di Gotto nord-est, Catania via Ughetti e Monforte San Giorgio: 28,7 gradi

-Termini Imerese San Arsenio, Aci Castello, Bagheria Aspra e Termini Imerese sud: 28,6 gradi

-Motta Sant’Anastasia e Sferro (Catania): 28,5 gradi

-Contrada Nicoletta e Barcellona Pozzo di Gotto (Messina): 28,4 gradi