Sembra estate, ma siamo a fine novembre. Oggi in Sicilia le temperature sono salite a valori quasi estivi, come avevano previsto le stime dei giorni scorsi. Il caldo si è fatto sentire anche sulla costa orientale.
Secondo i dati del Centro meteorologico siciliano, i valori più alti si sono registrati lungo la costa tirrenica: 30,2 gradi a Termini Imerese, in provincia di Palermo, e 30,1 a Villafranca Tirrena, nel Messinese.
Nel Catanese e nel Siracusano i termometri hanno superato quasi ovunque i 27 gradi. A Catania Fontanarossa, la stazione dell’Aeronautica militare ha segnato 29,9 gradi, il terzo valore più alto dell’isola. Sulla costa meridionale il clima è rimasto più mite: finora non si sono superati i 24 gradi.
Le temperature più alte in Sicilia
Questi sono i valori più alti registrati oggi dalle stazioni, secondo il Centro meteorologico siciliano:
-Termini Imerese, stazione dei treni (Palermo): 30,2 gradi
-Villafranca Tirrena (Messina): 30,1 gradi
-Catania Fontanarossa (Catania): 29,9 gradi
-Simeto a Barca di Biancavilla (Catania): 29,2 gradi
-Santo Stefano di Camastra (Messina): 29,1 gradi
-Roccella alla Foce (Palermo) e Sigonella (Catania): 29 gradi
-Aci Trezza (Catania): 28,9 gradi
-Catania, stazione Sias (Catania): 28,8 gradi
-Barcellona Pozzo di Gotto nord-est, Catania via Ughetti e Monforte San Giorgio: 28,7 gradi
-Termini Imerese San Arsenio, Aci Castello, Bagheria Aspra e Termini Imerese sud: 28,6 gradi
-Motta Sant’Anastasia e Sferro (Catania): 28,5 gradi
-Contrada Nicoletta e Barcellona Pozzo di Gotto (Messina): 28,4 gradi