Caldo record e allerta incendi in tutta la Sicilia: afa a Siracusa

L’Italia continua a fare i conti con una delle più intense ondate di caldo degli ultimi anni. Oggi salgono a 18 le città da bollino rosso per le alte temperature, mentre la Sicilia è tra le regioni interessate da un’allerta gialla per il maltempo e da un elevato rischio incendi segnalato dalla Protezione civile regionale.

A Siracusa, nella giornata di oggi, venerdì 26 giugno, le temperature oscillano tra 24 e 33 gradi, ma le previsioni indicano un ulteriore aumento nei prossimi giorni. Il picco dell’ondata di calore è atteso per lunedì 29 giugno, quando in diverse aree d’Italia si potrebbero raggiungere e superare i 40 gradi.

L’anticiclone africano, infatti, continuerà a rafforzarsi nel fine settimana, determinando condizioni di afa persistente e temperature ben oltre le medie stagionali.

L’Oms: “È un’emergenza sanitaria”

L’allarme arriva anche dall’Organizzazione mondiale della sanità, che ha definito l’attuale ondata di calore in Europa una vera e propria emergenza sanitaria. Secondo i dati diffusi dall’organizzazione, negli ultimi quattro anni il caldo avrebbe provocato circa 200 mila decessi nel continente europeo.

Particolarmente drammatica la situazione in Spagna, dove tra domenica e mercoledì si sono registrati 212 decessi collegati alle alte temperature.

Le raccomandazioni del ministero della Salute

Di fronte all’emergenza, il ministero della Salute ha invitato le strutture sanitarie a predisporre percorsi dedicati nei Pronto soccorso per garantire un trattamento rapido dei casi di disidratazione, colpi di calore e malori causati dall’afa.

L’attenzione è rivolta soprattutto alle categorie più fragili: anziani, bambini, pazienti cronici e persone in condizioni di vulnerabilità sociale, maggiormente esposte ai rischi delle temperature estreme.

Allerta incendi in Sicilia

Parallelamente all’emergenza caldo, il Dipartimento regionale della Protezione civile ha emanato per oggi un bollettino di rischio incendi che interessa l’intero territorio siciliano.

Le elevate temperature, unite ai bassi livelli di umidità e alla vegetazione secca, aumentano infatti il pericolo di roghi, rendendo necessaria la massima prudenza soprattutto nelle aree rurali e boschive dell’Isola.

Le autorità raccomandano di limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenersi adeguatamente idratati ed evitare qualsiasi comportamento che possa favorire l’innesco di incendi.