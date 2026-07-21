Caldo record in Sicilia agli sgoccioli: in arrivo temporali e calo delle temperature

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Le ore del grande caldo in Sicilia sembrano avere i giorni contati. Dopo una lunga fase caratterizzata da temperature eccezionalmente elevate e valori prossimi ai 40 gradi, l’Isola si prepara a un cambiamento delle condizioni meteo che potrebbe portare instabilità e fenomeni anche intensi.

A spiegarlo è Marcello Consolo, meteorologo di Brevi Meteo, intervenuto in collegamento con SiracusaNews per fare il punto sull’evoluzione del quadro atmosferico.

“Ancora per poche ore – spiega Consolo –. A breve la spinta dell’anticiclone africano verrà ridimensionata dall’arrivo di correnti più fresche nord-atlantiche che determineranno una riduzione delle temperature e una moderata instabilità su gran parte del territorio nazionale”.

Secondo il meteorologo si passerà rapidamente da una fase di caldo intenso a condizioni più dinamiche, con la possibilità di fenomeni temporaleschi localmente forti. Tra questi anche i cosiddetti downburst, violente raffiche di vento generate dalla discesa di aria fredda dalle nubi verso il suolo, spesso accompagnate da precipitazioni intense e, in alcuni casi, grandinate.

Gli effetti del cambiamento interesseranno anche la Sicilia. “I fenomeni coinvolgeranno inizialmente gran parte del territorio nazionale, in particolare il versante adriatico, per poi estendersi all’Isola tra il 23 e il 24 luglio”, spiega Consolo.

Le aree maggiormente esposte saranno la fascia ionica e il settore orientale della regione. “I territori etneo, siracusano e ragusano potrebbero essere quelli maggiormente interessati dai fenomeni più intensi”, aggiunge il meteorologo. Nel corso della settimana l’instabilità potrebbe poi estendersi anche alle zone interne, seppur in maniera localizzata e per periodi limitati.

Per quanto riguarda le temperature, il sollievo sarà percepibile ma non si tratterà di un vero e proprio ritorno a condizioni fresche. “I valori resteranno tipicamente estivi, ma senza gli eccessi registrati negli ultimi giorni. Anche le ore notturne saranno più sopportabili grazie a una significativa diminuzione dell’umidità”, sottolinea Consolo.

L’attenzione resta però alta per il contrasto tra l’aria molto calda presente in quota e l’arrivo delle correnti più fresche. “Questa transizione favorirà la formazione di nubi e temporali intensi, fenomeni generalmente di breve durata ma potenzialmente in grado di creare criticità al suolo”, avverte.

Già da venerdì sono attesi annuvolamenti più frequenti, rovesci sparsi e improvvisi acquazzoni. Nel fine settimana le temperature rimarranno estive, ma saranno accompagnate da una moderata instabilità che potrebbe manifestarsi in qualsiasi momento della giornata con episodi temporaleschi localizzati.

Dopo settimane dominate dall’anticiclone africano, la Sicilia si prepara dunque a una fase meteorologica più variabile, con un caldo meno opprimente ma con l’incognita di temporali improvvisi e fenomeni localmente intensi.