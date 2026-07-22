Caldo record nel Siracusano, Noto sfiora i 46 gradi: la città più rovente della Sicilia

Attualità · Centro Meteorologico

Prosegue senza tregua l’ondata di calore che sta interessando la Sicilia, con temperature eccezionalmente elevate in gran parte dell’Isola e condizioni di afa particolarmente intense anche nel Siracusano. A guidare la classifica delle località più calde della giornata è stata Noto, dove una delle stazioni meteorologiche della Protezione civile regionale ha registrato una temperatura massima di 46 gradi.

Secondo i dati diffusi dal Centro Meteorologico Siciliano, sono state ben 123 le stazioni di rilevamento che hanno superato la soglia dei 40 gradi. Il valore più elevato è stato registrato proprio nel territorio netino: la stazione della Protezione civile a Noto ha toccato i 46 gradi, mentre quella della rete Sias si è fermata a 45,8 gradi.

Temperature particolarmente elevate anche in altre zone della provincia di Siracusa. A Lentini sono stati registrati 44,9 gradi, mentre la stazione di Noto lungo la SP56 ha rilevato 44,3 gradi. A Tellaro, nei pressi di Villa Tellaro, la colonnina di mercurio ha raggiunto i 43,9 gradi, mentre nell’area di San Corrado di Fuori, all’interno del Parco Santa Chiara di Siracusa, si sono toccati i 43,7 gradi.

Valori estremi sono stati registrati anche nel Catanese, con Mineo a 45,8 gradi, Scordia a 45,5, Borgo Pietro Lupo a 45,4 e Paternò a 45 gradi. Numerose località dell’entroterra siciliano hanno superato i 44 gradi, confermando la portata dell’ondata di calore alimentata dall’anticiclone africano che continua a stazionare sul Mediterraneo centrale.

Le temperature elevate, unite agli alti tassi di umidità registrati lungo le aree costiere, stanno aumentando la sensazione di disagio fisico, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Le autorità continuano a raccomandare prudenza, invitando la popolazione a limitare le attività all’aperto nelle ore più calde, a mantenersi idratata e a prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili.