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Attualità Centro Meteorologico Siciliano

Caldo record: Noto sfiora i 39 gradi, Siracusa supera i 37

di Oriana Gionfriddo · · aggiornato
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L’ondata di calore di origine sahariana che sta investendo la Sicilia entra nella sua fase più intensa e il Siracusano si conferma tra le aree più colpite dell’Isola. Il promontorio di alta pressione subtropicale, alimentato da masse d’aria provenienti direttamente dal deserto del Sahara, ha fatto impennare le temperature su gran parte del territorio regionale, con valori che in diversi centri hanno sfiorato o superato i 38 gradi.

Secondo i dati diffusi dal Centro Meteorologico Siciliano, tra le località più calde della giornata figura Noto, dove la stazione SIAS ha registrato una temperatura massima di 38,3°C. Valori praticamente identici sono stati rilevati anche a Lido di Noto, fermatosi a 38,2°C, a conferma di come il caldo stia interessando non solo le aree interne ma anche la fascia costiera.

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Temperature elevate anche nel resto della provincia di Siracusa. Francofonte e Lentini hanno entrambe raggiunto i 38,2°C, mentre ad Augusta si sono toccati 37,3°C. A Siracusa città, la stazione della Protezione Civile regionale ha registrato una massima di 37,2°C, un dato particolarmente significativo considerando la vicinanza al mare.

L’intero comprensorio siracusano si trova dunque sotto la pressione di una massa d’aria eccezionalmente calda che, secondo gli esperti, continuerà a interessare il territorio anche nei prossimi giorni. Oltre alle temperature elevate, a preoccupare è soprattutto la persistenza del caldo nelle ore serali e notturne, con minime molto alte che rendono difficile il raffrescamento naturale degli ambienti.

Nel resto della Sicilia i valori più elevati sono stati registrati a Casalvecchio Siculo (38,5°C), Scordia (38,4°C) e Cerda (38,4°C), ma il Siracusano resta una delle province più esposte all’attuale fase meteorologica.

La Protezione Civile invita la popolazione, in particolare anziani, bambini e soggetti fragili, a limitare l’esposizione nelle ore più calde della giornata, mantenersi idratati e adottare tutte le precauzioni necessarie per affrontare l’ondata di calore. Gli esperti prevedono che il picco possa essere raggiunto tra mercoledì e il fine settimana, con temperature che in alcune aree interne potrebbero avvicinarsi ai 40 gradi.

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Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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