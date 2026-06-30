Caldo senza tregua in Sicilia: Palermo e Catania ancora da bollino rosso, Siracusa oltre i 30 gradi

L’afa continua a stringere nella morsa la Sicilia. Secondo il bollettino del Dipartimento regionale della Protezione Civile, anche per la giornata di martedì 1° luglio permangono condizioni di rischio legate alle ondate di calore, con temperature elevate soprattutto nelle principali città dell’Isola.

Le situazioni più critiche si registrano a Palermo e Catania, dove resta attivo il bollino rosso, il livello massimo di allerta. Sono previste temperature comprese tra i 35 e i 36 gradi e condizioni meteorologiche a rischio che persistono da diversi giorni consecutivi. Le autorità raccomandano particolare attenzione alle categorie più fragili, come anziani, bambini e persone affette da patologie croniche.

Messina sarà invece classificata come città da bollino giallo. In questo caso sono previste temperature elevate che non rappresentano ancora un rischio rilevante per la salute della popolazione, ma che potrebbero anticipare l’arrivo di condizioni più critiche nei giorni successivi.

Anche nel Siracusano il caldo continuerà a farsi sentire. A Siracusa, secondo IlMeteo.it, le temperature resteranno infatti oltre i 30 gradi nelle ore più calde della giornata.

Parallelamente resta alta l’attenzione sul fronte degli incendi. Il bollettino regionale segnala infatti un livello di preallerta in tutta la Sicilia. Le condizioni meteo-climatiche e il basso tasso di umidità della vegetazione potrebbero favorire l’innesco e la rapida propagazione di incendi, con focolai in grado di svilupparsi velocemente e raggiungere intensità elevate.

Le autorità invitano la popolazione a limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, a mantenersi adeguatamente idratata e a prestare la massima attenzione per prevenire comportamenti che possano provocare incendi, soprattutto nelle aree rurali e boschive.