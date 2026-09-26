Calenda a Siracusa: “l’Europa diventi una potenza o rischia di diventare una colonia”

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O l’Europa trova la forza di trasformarsi in una vera potenza federale oppure rischia di essere progressivamente schiacciata nel confronto tra Stati Uniti, Cina e Russia. È la tesi che Carlo Calenda porta a Siracusa, dove il leader di Azione è arrivato per presentare il suo ultimo libro, “Difendere la libertà. L’ora dell’Europa”.

“Lo decide l’Europa, cioè noi – afferma Calenda –. Siamo in un momento della storia nel quale o l’Europa costruisce una grande potenza federale oppure verrà smembrata e diventerà una sorta di colonia”. Per il leader di Azione la dimensione europea non rappresenta soltanto una scelta ideale, ma una necessità economica e strategica per un Paese come l’Italia, che da solo avrebbe un peso molto più limitato in un mondo segnato nuovamente da dazi, protezionismo e competizione tra grandi potenze.

Dentro questo quadro Calenda colloca anche il rapporto con il governo Meloni. Sul nucleare rivendica la disponibilità di Azione a sostenere una scelta che appartiene da tempo al programma del partito e ringrazia la presidente del Consiglio per aver riconosciuto pubblicamente questa posizione. Nessuna prova di alleanza, precisa: “È semplicemente il normale dialogo che un’opposizione dovrebbe avere con la maggioranza. Quando una cosa è giusta ed era nel tuo programma, se finisci per non votarla perdi ogni credibilità. La politica non può essere uno scontro continuo quando ci sono in ballo questioni strategiche”.

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Molto più duro il giudizio su Matteo Salvini, soprattutto sul rapporto con la Russia. Alla posizione del leader della Lega sulle minacce provenienti da Mosca, Calenda replica senza mezzi termini: “È Salvini che è una fake news”. E gli contesta le precedenti posizioni sull’euro e i rapporti politici con la Russia, accusandolo di non avere credibilità su questi temi.

Calenda guarda poi alle prossime elezioni e mette in discussione l’idea che l’Italia sia destinata necessariamente a una sfida rigidamente bipolare. Secondo il leader di Azione, a destra potrebbe aprirsi uno spazio autonomo legato a Roberto Vannacci, mentre nel centrosinistra resta da sciogliere il rapporto tra Pd e Movimento 5 Stelle. Ed è proprio sui Cinque Stelle che la linea resta più rigida. Calenda esclude un governo insieme al M5S e ricorda come la nascita di Azione sia legata anche alla rottura maturata quando il Pd scelse di sostenere il secondo governo Conte.

Diverso il discorso sul Partito democratico di Elly Schlein. Calenda non pone un veto assoluto al Pd, ma subordina qualsiasi ragionamento alla conoscenza del programma e della coalizione. Uno spazio autonomo, dunque, quello che Azione prova a costruire: europeista, centrista, favorevole al nucleare e disponibile al confronto con maggioranza e opposizione sulle singole questioni, ma contrario alla logica secondo cui ogni scelta debba essere determinata esclusivamente dall’appartenenza a uno dei due schieramenti.

Una linea che Calenda porta a Siracusa partendo proprio dalla tesi centrale del suo libro: in un mondo nel quale stanno tornando le grandi potenze, la difesa della libertà europea passa prima di tutto dalla capacità dell’Europa di diventare politicamente e strategicamente più forte.