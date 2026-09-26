Calenda apre alla candidatura di Italia. Il sindaco: “Possibile, ma non ho deciso nulla”

Politica · Elezioni

Carlo Calenda lascia aperta la porta a una futura candidatura di Francesco Italia e, pochi minuti dopo, è lo stesso sindaco di Siracusa a chiarire che quella possibilità esiste, ma che qualsiasi decisione è ancora lontana. Il botta e risposta arriva a margine della presenza di Calenda a Siracusa per la presentazione del suo ultimo libro, “Difendere la libertà. L’ora dell’Europa”.

Alla domanda su un possibile futuro politico del sindaco fuori da Palazzo Vermexio, il fondatore e leader di Azione non si sbilancia, ma consegna la scelta direttamente a Italia: “lo deciderà Francesco Italia. Io so che ama molto il suo lavoro di sindaco, dopodiché ovviamente è uno dei fondatori di Azione. È una decisione che veramente deve prendere lui”.

Parole che inevitabilmente spostano la domanda sul diretto interessato: cosa ha deciso Francesco Italia? “Non ho deciso niente – risponde il sindaco –. Non è un argomento all’ordine del giorno. È assolutamente possibile e ipotetica, ma ancora non sappiamo quale sarà la legge elettorale, quando saranno le elezioni nazionali e quando saranno le elezioni regionali, alle quali io potrei essere interessato”.

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Ed è proprio quest’ultimo passaggio ad allargare il campo. Italia non circoscrive infatti un eventuale futuro elettorale alle Politiche, ma cita espressamente anche le Regionali. Per il momento, comunque, nessuna scelta. “Siamo ancora in un momento assolutamente prematuro per parlarne – aggiunge – però non sarete gli ultimi a scoprirlo e a saperlo quando maturerò questa decisione”.

Italia rivendica parallelamente il proprio ruolo dentro Azione. Da alcuni mesi è commissario regionale del partito, un impegno che considera coerente con una storia politica che parte dalla stessa fondazione del movimento di Calenda. “Io sono uno dei fondatori del partito – ricorda –. Ho scelto di non occuparmi direttamente del partito in questi anni perché ho un impegno da sindaco estremamente gravoso. Adesso sono commissario da qualche mese ed è normale che mi occupi del partito siciliano”. E ribadisce la collocazione politica: “Siamo stati e siamo convintamente al centro, come abbiamo dimostrato di esserlo anche nell’amministrazione della città”.

Calenda, da parte sua, non anticipa alcuna investitura. Ma chiarisce che, qualora Italia decidesse di compiere un passo verso una candidatura, il rapporto politico con Azione non sarebbe certamente un ostacolo. Per ora, dunque, nessuna candidatura. Ma per la prima volta il diretto interessato – dopo aver detto innumerevoli volte di non muoversi da sindaco di Siracusa – non esclude né lo scenario nazionale né quello regionale (anche se appare molto più difficile) e rimanda la scelta al momento in cui saranno più chiari calendario e regole delle prossime competizioni elettorali.