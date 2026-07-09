Calo delle donazioni estive, Avis Provinciale Siracusa lancia l’appello: “È il momento di tornare a donare”

Le elevate temperature che hanno caratterizzato le ultime settimane hanno inciso anche sulla raccolta di sangue e plasma in Sicilia, determinando una flessione delle donazioni, compreso il territorio siracusano. Una situazione che desta preoccupazione e che spinge l’Avis Provinciale di Siracusa a rilanciare l’appello alla cittadinanza affinché si torni a donare con regolarità.

“Le settimane segnate dal caldo eccezionale hanno inevitabilmente rallentato le donazioni. Ora che le condizioni climatiche sono tornate più favorevoli, invitiamo chi aveva rinviato il proprio appuntamento a riprogrammarlo quanto prima. È fondamentale recuperare il numero delle donazioni per garantire scorte adeguate e rispondere alle esigenze degli ospedali“, dichiara la Presidente Provinciale dell’Avis Siracusa, Carmela Petralito.

L’estate rappresenta da sempre uno dei periodi più delicati per il sistema trasfusionale. Alla fisiologica diminuzione dei donatori, dovuta alle partenze per le vacanze, si contrappone un fabbisogno di sangue che rimane costante. Gli ospedali continuano infatti a garantire interventi chirurgici programmati e d’urgenza, cure oncologiche, trapianti e tutte le attività assistenziali che richiedono il supporto trasfusionale.

A rendere ancora più complessa la situazione contribuisce il maggiore afflusso di persone nelle località turistiche e balneari, dove durante la stagione estiva si registra purtroppo un aumento degli incidenti stradali e delle emergenze sanitarie. In questi casi, poter disporre tempestivamente di sangue ed emocomponenti è essenziale per consentire ai medici di intervenire con rapidità e garantire le trasfusioni necessarie.

“Ogni donazione è un gesto che può salvare una vita, ma è anche indispensabile per assicurare la continuità delle cure a tanti pazienti che dipendono quotidianamente dalle trasfusioni, come le persone affette da talassemia. Per loro il sangue non è un’emergenza occasionale, ma una terapia indispensabile che non può essere rinviata“, sottolinea Petralito.

L’Avis Provinciale rinnova quindi l’invito sia ai donatori abituali sia a quanti desiderano avvicinarsi per la prima volta alla donazione. “Chiediamo a tutti un piccolo gesto di responsabilità e solidarietà. Bastano pochi minuti del proprio tempo per offrire una concreta possibilità di cura a chi ne ha bisogno. In questo periodo è particolarmente importante che la comunità risponda con generosità, perché solo mantenendo adeguate le scorte di sangue possiamo garantire la continuità dell’assistenza sanitaria e affrontare con serenità eventuali emergenze“, conclude la Presidente Provinciale Carmela Petralito.