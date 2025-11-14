Cambiamenti in vista al Tribunale di Siracusa. Tra dicembre e gennaio, cambieranno i magistrati della sezione penale e Gip-Gup assumeranno nuovi incarichi in altre sedi giudiziarie.

I giudici Carmen Scapellato e Andrea Migneco si trasferiranno a dicembre alla Corte d’Appello di Catania. Inoltre anche Tiziana Carrubba è stata nominata presidente di Sezione della Corte d’Appello di Catania, settore penale, a sua domanda e prenderà servizio il prossimo anno. Infine, la collega Carla Frau sarà alla Corte di Cassazione, dove ricoprirà funzioni di consigliere nel settore penale.

Con i trasferimenti di Scapellato, Migneco, Carrubba e Frau, il Tribunale di Siracusa dovrà riorganizzare la distribuzione dei procedimenti e la copertura dei ruoli, in attesa delle nuove assegnazioni da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

Al loro posto, a partire da gennaio, entreranno i nuovi giudici che assumeranno funzioni di copertura urgente: Alessandra Gigli – Magistrato ordinario, attualmente magistrato di sorveglianza all’Ufficio di Sorveglianza di Siracusa. La sua destinazione al Tribunale di Siracusa è prevista con sospensione dell’efficacia del trasferimento fino alla delibera di copertura del posto vacante, con un termine massimo di sei mesi; Emma Avella, magistrato ordinario, attualmente giudice del Tribunale di Perugia, con una valutazione di I livello di professionalità; Leo Scorza, magistrato ordinario, attualmente sostituto procuratore della Repubblica alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, con I livello di professionalità, e con sospensione del trasferimento fino alla copertura del posto vacante.