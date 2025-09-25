Cambio al vertice del Comando della Guardia di Finanza di Siracusa: Pace subentra a Vaccaro

Si è tenuta oggi alla caserma “Ten. Alfredo Lombardi M.A.V.M.”, alla presenza del Comandante Regionale Sicilia, Gen. Div. Roberto Manna, e delle massime Autorità civili e militari della provincia aretusea, la cerimonia di avvicendamento tra il Colonnello t.ST Lucio Vaccaro e il Colonnello t.SFP Jonathan Pace. Il Colonnello Vaccaro, lasciando il comando dopo quattro anni di permanenza, ha rivolto un sentito saluto ai rappresentanti delle Istituzioni e ha manifestato il proprio orgoglio per aver avuto l’opportunità di dirigere il Comando Provinciale di Siracusa che opera in un contesto territoriale connotato dalla presenza di importanti distretti industriali e agricoli, nel quale il Corpo della Guardia di Finanza ha continuato a fornire un significativo apporto per la tutela della legalità economico – finanziaria a salvaguardia delle imprese sane e dei cittadini onesti. L’Ufficiale ha espresso parole di apprezzamento per la concreta azione svolta, sotto il coordinamento del Comando Provinciale, da tutti i finanzieri di ogni ordine e grado, evidenziandone la professionalità e l’impegno, caratteristiche che hanno consentito di pervenire nel periodo di permanenza a risultati di rilievo per la realtà aretusea.

Nella sua allocuzione il Col. Vaccaro, destinato a un nuovo prestigioso incarico alla sede di Roma, ha inteso ringraziare, tra gli altri, S.E. il Prefetto, i vertici della magistratura aretusea, delle Forze di Polizia e delle Forze Armate per la costante sinergia che ha contraddistinto e consolidato gli intensi e proficui rapporti istituzionali. Il nuovo Comandante, il Col. t. SFP Jonathan Pace, originario di L’Aquila, di 53 anni, giunge a Siracusa proveniente dal II Gruppo Roma. Nel proprio intervento, l’Ufficiale ha espresso soddisfazione per il nuovo incarico nella consapevolezza del delicato compito che lo attende, garantendo il massimo impegno nel contrasto a tutte le forme di illegalità, con particolare attenzione a quelle economico – finanziarie.