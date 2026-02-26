Cambio alla guida del Sunia Cgil di Siracusa: Concetto Tata nuovo segretario provinciale

Si apre una nuova fase per il SUNIA CGIL di Siracusa, il sindacato degli inquilini e assegnatari promosso dalla CGIL, con l’elezione del nuovo segretario provinciale. Alla guida dell’organizzazione è stato nominato Concetto Tata, che succede a Salvatore Zanchi, al termine del suo mandato.

L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea provinciale alla presenza della segretaria regionale del SUNIA CGIL, Giusi Milazzo, e del segretario generale della CGIL Siracusa, Franco Nardi, a testimonianza dell’importanza del momento per l’organizzazione sindacale sul territorio.

Il passaggio di consegne avviene in una fase particolarmente delicata per il settore abitativo. L’aumento dei canoni di locazione, la difficoltà di accesso alla casa per giovani e famiglie e la gestione delle situazioni di morosità incolpevole rendono sempre più centrale il ruolo del sindacato nella tutela degli inquilini e nella promozione di politiche abitative più eque.

Nel suo intervento, il neo segretario Concetto Tata ha ribadito l’impegno del SUNIA siracusano nel rafforzare la presenza sul territorio, consolidare il dialogo con le istituzioni locali e promuovere strumenti di contrattazione che garantiscano maggiore equità e sostenibilità nei contratti di locazione.

Un forte ringraziamento è stato rivolto al segretario uscente Salvatore Zanchi dal Segretario Generale della CGIL Franco Nardi per il lavoro svolto negli anni, durante i quali ha mantenuto alta l’attenzione sui temi del diritto alla casa e del welfare abitativo.

“Con questa nuova nomina, il SUNIA CGIL di Siracusa – dichiara Franco Nardi – si prepara ad affrontare le sfide future con rinnovato slancio, ponendo al centro della propria azione la difesa del diritto all’abitare e la tutela delle fasce sociali più fragili”.