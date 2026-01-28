Cambio del gestore dei rifiuti a Siracusa, l’opposizione alza il livello di guardia: “Troppe incognite sulla nuova società”

Il Consiglio comunale di Siracusa accende i riflettori sul cambio del gestore del servizio di igiene urbana. Nella seduta straordinaria di ieri sera, richiesta con urgenza dalle forze di opposizione, è stato esaminato il passaggio del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani da TEK.R.A. S.r.l. alla neo costituita RIS.AM. S.r.l., attraverso l’affitto di un ramo d’azienda.

Un confronto acceso, al quale hanno partecipato numerosi lavoratori della TEK.R.A., rappresentanti sindacali e cittadini, che si è comunque concluso con un primo risultato concreto: l’approvazione, all’unanimità dei presenti, di un deliberato che impegna il Comune di Siracusa, in qualità di stazione appaltante, a pagare direttamente le retribuzioni dei dipendenti nel caso di inadempimento dell’appaltatore.

Un passo giudicato “importante ma non sufficiente” dai consiglieri di opposizione – Alessandra Barbone, Cosimo Burti, Paolo Cavallaro, Damiano De Simone, Angelo Greco, Salvatore La Runa, Leandro Marino, Massimo Milazzo, Paolo Romano e Sara Zappulla – che continuano a manifestare forti preoccupazioni sull’operazione.

Nel corso del dibattito è stato evidenziato come la RIS.AM. S.r.l. sia stata costituita soltanto nell’aprile 2025, risulti finora inoperativa, priva di mezzi propri e di personale, e dotata di un capitale sociale di appena 20 mila euro. Elementi che, secondo l’opposizione, potrebbero incidere sulla solidità finanziaria della società e sulla sua capacità di garantire un servizio essenziale come quello della raccolta dei rifiuti.

I consiglieri hanno inoltre chiesto agli uffici comunali di verificare con la massima attenzione il possesso, da parte della nuova società, dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento del servizio. Particolarmente pesante, poi, la risposta fornita dal vicesindaco in aula: il Comune non sarebbe stato preventivamente informato da TEK.R.A. dell’affitto del ramo d’azienda.

Un elemento che, secondo l’opposizione, apre scenari preoccupanti sia sul piano della trasparenza e della correttezza contrattuale della società uscente, sia sulla capacità dell’amministrazione comunale di vigilare e monitorare il comportamento del proprio contraente. Dubbi vengono sollevati anche sul rispetto delle norme in materia di informazione sindacale, ipotizzando una possibile condotta antisindacale.

Ulteriori criticità sono emerse dalle dichiarazioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), che ha riconosciuto gravi carenze nelle attrezzature e nei mezzi utilizzati da TEK.R.A., molti dei quali risultano guasti o inutilizzabili per mancanza di manutenzione. Mezzi che, peraltro, sarebbero stati concessi in affitto alla RIS.AM. S.r.l. per soli sei mesi, a fronte di un appalto che ha ancora 18 mesi di durata.

Le forze di opposizione assicurano che continueranno a esercitare tutte le prerogative di controllo e ispezione per fare piena chiarezza sulla vicenda, con l’obiettivo di garantire il rispetto della legge, la tutela dei lavoratori – compresi quelli a tempo determinato – e un servizio efficiente, capace di assicurare quotidianamente una città pulita.