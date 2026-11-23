Attualità · Bosco e Mangiafico

La Camera Bianca all’ospedale Umberto I di Siracusa non sarà realizzata, almeno nell’immediato, e torna a montare la protesta dei cittadini che nei mesi scorsi si erano mobilitati per chiedere un miglioramento dei servizi destinati ai pazienti oncologici. Dopo le ultime comunicazioni dell’Asp di Siracusa, i promotori della raccolta firme e della manifestazione estiva annunciano nuove iniziative di protesta, chiamando direttamente in causa anche la politica regionale. A intervenire sono Christian Bosco, promotore della raccolta firme, Sebastiano Bosco, promotore della manifestazione, e Michele Mangiafico, organizzatore della mobilitazione, che affidano a un comunicato congiunto una dura presa di posizione.

“Non si prendono in giro i pazienti oncologici. Sulla Camera Bianca l’Asp ha fallito e la politica deve assumersi le proprie responsabilità”, dichiarano. Al centro della contestazione ci sono i tempi e i costi prospettati dall’Azienda sanitaria per realizzare una Camera Bianca all’Umberto I, struttura destinata alla preparazione dei farmaci antiblastici utilizzati nelle terapie oncologiche. Secondo quanto riportato dai firmatari, l’Asp avrebbe indicato quattro mesi per completare la progettazione, quindici mesi per la realizzazione e un investimento di circa 800 mila euro. Una prospettiva che, sempre secondo i promotori della protesta, avrebbe portato l’Azienda sanitaria a non procedere, almeno per il momento, con l’intervento strutturale.

“A luglio e agosto si parlava di impegni, soluzioni e interventi per affrontare le criticità del reparto di Oncologia dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Oggi, a distanza di mesi, scopriamo che la Camera Bianca non si farà, almeno per il momento”, sottolineano. La contestazione riguarda anche il modello organizzativo che continuerebbe a prevedere la preparazione delle terapie presso la Camera Bianca di Avola, con il successivo trasferimento dei farmaci a Siracusa.

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I promotori riconoscono che alcune misure organizzative, come l’incremento dei trasporti e l’attivazione di sedute pomeridiane, possano contribuire a migliorare il servizio. Ritengono però che non rappresentino una risposta definitiva alle criticità segnalate dai pazienti.

“Non si può alimentare la speranza di un cambiamento e, dopo mesi, ridimensionare tutto a un nuovo modello organizzativo, a trasporti più frequenti e a sedute pomeridiane. Queste misure potranno anche essere utili ma non possono essere considerate la soluzione definitiva”, affermano.

Nella nota viene contestata anche l’ipotesi che la struttura di Avola possa soddisfare adeguatamente il fabbisogno dell’intera provincia. I firmatari richiamano le segnalazioni dei pazienti oncologici siracusani relative ad attese, disagi e difficoltà nella gestione e nel trasporto delle terapie. Ma la protesta non si ferma all’Azienda sanitaria. Nel mirino finiscono anche i deputati regionali Tiziano Spada, del Partito Democratico, e Riccardo Gennuso, di Forza Italia, ai quali i promotori attribuiscono responsabilità politiche per le rassicurazioni fornite durante le mobilitazioni estive: “non possono oggi sottrarsi alle proprie responsabilità politiche. A loro, che in estate avevano accompagnato le nostre iniziative con annunci trionfalistici e rassicurazioni, rivolgiamo una parola sola: vergogna”.

Un attacco che si accompagna alla richiesta di chiarire quali iniziative siano state effettivamente intraprese per arrivare alla realizzazione della Camera Bianca e quali soluzioni alternative siano oggi concretamente disponibili. “I malati oncologici non sono strumenti di propaganda. Non sono destinatari di annunci da utilizzare per costruire consenso. Sono persone che ogni giorno affrontano paura, sofferenza, terapie e difficoltà e che hanno diritto a servizi sanitari dignitosi, efficienti e adeguati”, aggiungono i firmatari.

Un altro passaggio riguarda le priorità di investimento dell’Asp. I promotori richiamano il Piano triennale delle opere pubbliche, nel quale, secondo quanto riportano, figurerebbero due interventi classificati con priorità “Massima”: uno da 4,8 milioni di euro per le sedi istituzionali e un altro da 150 mila euro per degli infissi. Il confronto con gli 800 mila euro stimati per la Camera Bianca viene utilizzato per sollevare interrogativi sulle scelte di programmazione dell’Azienda sanitaria: “Di fronte a queste cifre e a queste programmazioni, una domanda è inevitabile: davvero non è possibile individuare una soluzione concreta per garantire ai pazienti oncologici di Siracusa un servizio adeguato, senza costringerli a dipendere da un’altra struttura?”.

Le somme citate riguardano interventi distinti e il loro confronto non dimostra, da solo, che le risorse siano direttamente trasferibili alla realizzazione della Camera Bianca. I promotori chiedono però all’Asp di spiegare pubblicamente quali alternative siano state valutate, quali investimenti siano stati considerati e quali risultati concreti si intendano garantire. “Non permetteremo che questa vicenda finisca nel silenzio. Le promesse fatte ai malati non si cancellano con un comunicato. Si mantengono – concludono Bosco, Bosco e Mangiafico – Siamo pronti a tornare in piazza, a organizzare nuovi comizi e manifestazioni. Non ci fermeremo finché ai pazienti oncologici di Siracusa non saranno garantite risposte concrete”.