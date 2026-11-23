Attualità · oncologia

Una Camera Bianca a Siracusa e una ad Avola, senza concentrare tutte le attività in un’unica struttura. È questo l’orientamento illustrato dal commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Alessandro Iraci, sulla gestione della preparazione dei farmaci destinati ai pazienti oncologici. Una posizione che arriva dopo le polemiche e che tiene conto soprattutto dei costi necessari per realizzare un nuovo impianto all’ospedale Umberto I. A margine dell’incontro in Prefettura dedicato alla situazione dell’ospedale Trigona di Noto, Iraci ha fatto il punto sulla questione della Camera Bianca, spiegando che le ipotesi prese in considerazione sono sostanzialmente due: concentrare le attività a Siracusa oppure mantenere l’attuale articolazione tra Siracusa e Avola.

La prima soluzione comporterebbe un investimento significativo. Secondo quanto riferito dal commissario, per realizzare una seconda Camera Bianca all’Umberto I sarebbero necessari circa 800 mila euro. Una cifra che, nelle valutazioni dell’Azienda sanitaria, rende preferibile la seconda ipotesi: mantenere una Camera Bianca a Siracusa e una ad Avola, intervenendo invece sull’organizzazione dei servizi per migliorare il funzionamento complessivo del sistema. Non soltanto una questione economica, dunque, ma una scelta che riguarda il futuro dell’organizzazione delle terapie oncologiche nella provincia. L’idea illustrata da Iraci è quella di preservare entrambe le strutture, cercando di rendere più efficienti i collegamenti tra i due ospedali. In particolare, l’Asp intende puntare sul miglioramento dei trasporti e dei servizi accessori, così da ridurre le criticità che possono verificarsi nella preparazione e nella distribuzione dei farmaci.

Il tema è particolarmente delicato perché riguarda un servizio essenziale per i pazienti oncologici. La disponibilità delle terapie nei tempi programmati dipende infatti non soltanto dalle strutture deputate alla preparazione dei medicinali, ma anche dall’efficienza dell’intera organizzazione, dalla logistica ai collegamenti tra i presidi ospedalieri. La vicenda è al centro del dibattito pubblico dalla scorsa estate, quando le difficoltà segnalate nel reparto di Oncologia dell’Umberto I avevano portato a una raccolta firme e a una manifestazione per chiedere interventi strutturali e organizzativi. In quella fase era stata prospettata anche la possibilità di realizzare un nuovo impianto a Siracusa, alimentando le aspettative di una soluzione definitiva alle criticità denunciate.

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Le valutazioni successive hanno però evidenziato il peso economico dell’intervento. Oltre agli 800 mila euro necessari, nel confronto pubblico sono emersi tempi stimati di quattro mesi per la progettazione e quindici mesi per la realizzazione della struttura. La posizione espressa da Iraci chiarisce però quale strada l’Asp ritenga preferibile nelle condizioni attuali: non concentrare tutto a Siracusa, ma mantenere il servizio articolato tra Siracusa e Avola, migliorando ciò che oggi rende più complessa la gestione delle terapie. Resta da capire come questo orientamento sarà tradotto in interventi concreti. In particolare, dovranno essere definiti il potenziamento dei trasporti, le modalità di collegamento tra le due strutture e le eventuali modifiche organizzative necessarie a garantire maggiore puntualità nella disponibilità dei farmaci.