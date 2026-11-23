Attualità · Biennio

L’assemblea dei soci della Camera Civile di Siracusa ha rinnovato il consiglio direttivo per il prossimo biennio, eleggendo l’avvocato Alessandra Garufi – già vicepresidente nel precedente mandato – alla presidenza dell’associazione.

Ad affiancare la neopresidente nell’ufficio di presidenza saranno gli avvocati Silvia Leone nel ruolo di vicepresidente, Massimo Cortese come segretario e Francesca Caligiore con l’incarico di tesoriere. Completano il nuovo direttivo i consiglieri Patrizia Dugo (in qualità di past president), Giovanna Cicero ed Elisa Amenta.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia accordata – ha dichiarato la presidente Alessandra Garufi –. Dopo l’esperienza maturata nel ruolo di vicepresidente, raccolgo questo incarico nel segno della continuità e del dialogo. Il nostro impegno proseguirà nel solco tracciato in questi anni, con l’obiettivo di promuovere l’adeguamento del diritto civile sostanziale e processuale alle esigenze della società, rafforzare la formazione specialistica e collaborare con gli operatori del foro e della magistratura per migliorare l’efficienza della giustizia civile sul territorio siracusano”.

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Tra le priorità del nuovo mandato figurano l’organizzazione di convegni e seminari di aggiornamento professionale, il confronto costante con il Tribunale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa sui temi legati ai tempi del processo civile e all’innovazione digitale, oltre alla tutela del ruolo e del prestigio dell’avvocatura civilista.